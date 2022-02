Fußball – diesmal nur für Mädchen

„Mädchen an den Ball“ heißt ein Projekt, bei dem Jungs unerwünscht sind. Nicht bei 1860 in Giesing, sondern beim SV 1880 in Sendling können sich Fußball-begeisterte Mädels ab sofort austoben. Wir sprachen vor Ort mit Willi Wermelt, dem Vorsitzenden des Trägervereins BIKU e.V. und der Projektleiterin Anna Seliger. „Warum eigentlich Fußball? Es gibt doch auch andere Teamsportarten wie Volleyball, Basketball oder Feldhockey.

Beitrag „Mädchen an den Ball“ im LORA-Magazin vom 08.02.2022 – Länge: 7:45 Min.

Anna Seliger, Projektleiterin von „Mädchen an den Ball“ konnte sich in Sendling beim SV 1880 München ein weiteres Spielfeld für kickende Mädels sichern. Zuvor hörten wir Willi Wermelt, Vorsitzender des Trägervereins BIKU e.V.