6. Teil Klima in Bewegung – XR ruft zur Anti-Siko Demo auf und Schnee in München wird vermisst

In der sechsten Sendung der Sendereihe „Klima in Bewegung“ blicken wir voraus auf zwei Veranstaltung in dieser Woche in München. Da gibt es einmal die Großdemonstration gegen die sogenannte Münchner Sicherheitskonferenz, zu der auch Extinction Rebellion aufruft. Wir sprachen dazu mit Susanne Egli von XR München über Aktionsformen, Bündnisse mit der Friedensbewegung und Anpassung an Großeinsätze der Polizei. Gleich am morgigen Donnerstag, 17.02.22, gibt es eine weitere Aktion, organisiert von Greenpeace München. Am Marienplatz sollen dann viele Schlitten stehen, die deutlich machen, was fehlt: Schnee! Ob das mit dem Klimawandel oder mit dem Stadtklima zusammenhängt besprechen wir mit Gudrun Mühlbacher vom Deutschen Wetterdienst. Sie leitet das regionale Klimabüro München und hat neben leicht verständliche Klimaberichterstattung auch noch einen HInweis aufs Wetter: Es gibt Sturm! Dazu gibt es wieder aktuelle Veranstaltungstipps.

6. Sendung Klima in Bewegung – 16.02.2022 – 18:08 Minuten