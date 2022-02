Vorschläge für ein neues Vorkaufsrecht

München ist teuer. Hier wohnen ist ein Luxus, den sich die Münchnerinnen und Münchner Tag für Tag erarbeiten müssen. Politisch gesehen ist das nicht wirklich tragbar, weil es ja viele Jobs gibt, die ein Luxusleben gar nicht ermöglichen, obwohl sie unabdingbar für die Gesellschaft sind. Und außerdem sollte Wohnen ja auch kein Luxus sein. ODER? Deshalb hat nicht nur München in den letzten Jahren immer wieder in den Immobilienmarkt eingegriffen und ein Vorkaufsrecht in Millieuschutzgebieten genutzt. Nur ist dieses Vorkaufsrecht leider gerichtlich kassiert worden und seitdem können die Gemeinden nur zusehen, wie Wohnraum zum Spekulationsobjekt mutiert. Damit dieser Zustand nicht anhält haben die Mietervereine aus München, Berlin und Hamburg jetzt ein gemeinsames Eckpunktepapier vorgelegt. Wir sprachen dazu mit Volker Rastätter vom Mieterverein München und wollten von ihm wissen, wie schnell er denn eine Neuregelung des Vorkaufsrechts erhofft.

Interview von Fabian Ekstedt mit Volker Rastätter – 16.02.2022 – 8:36 Minuten