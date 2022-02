Geraubte Kinder – Petitionsübergabe für Anerkennung als NS-Opfer

Lebensborn – kennen Sie nicht? Dann ist ihnen eine der Perversionen der Nationalsozialisten entgangen. Denn der Lebensborn e. V. war in der Zeit des Nationalsozialismus ein von der SS getragener, staatlich geförderter Verein, dessen Ziel es war, auf der Grundlage der nationalsozialistischen Rassenhygiene und Gesundheitsideologie die Erhöhung der Geburtenziffer „arischer“ Kinder herbeizuführen. Doch nicht nur das. Es wurden auch Kinder geraubt, die in das arische Muster passten. Die biologischen Eltern dieser Kinder, häufig politische Gegnerinnen und Gegner des Nazi-Regimes, wurden gleich erschossen oder in Vernichtungslager deportiert. Die Kinder selber wurden von Nazi-Familien adoptiert und von diesen aufgezogen. Das seelische Leid der mittlerweile erwachsenen geraubten Kinder, die mittlerweile erfahren durften, dass ihre Familie nicht ihre leibliche Familie war und die noch dazu die Tötung dieser leiblichen Familie mehr oder weniger nachgefragt hat, ist unvorstellbar. Dennoch gelten diese geraubten Kinder aktuell nicht als anerkannte NS-Opfer. Sie erhalten keine Entschädigung für das erfahrene Leid, ganz im Gegensatz zu den Tätern von damals die teils noch heute eine Kriegsopferrente erhalten.

Doch das soll sich jetzt ändern. Gestern übergaben Aktivstinnen und Aktivisten des Vereins „geraubte Kinder – vergessene Opfer“ eine Petition an die Vorsitzende des Bayrischen Ausschuss für Eingaben und Beschwerden, Stephanie Schuhknecht. Wir waren vor Ort, konnten aber leider aufgrund des Verkehrslärms am Maxmonument keine Aufzeichnung vornehmen. Die Kundgebung war dorthin verlegt worden, weil aktuell eine Bannmeile um den Landtag besteht. Stattdessen haben wir heute per Telefon einige Stimmen eingefangen. Hören Sie im folgenden Beitrag unsere Interviews mit Rosemarie Heyder, Angehörige eines geraubten Kindes, und Gabriele Triebel, Sprecherin für Erinnerungskultur der Landtagsfraktion von Bündnis90/Die Grünen. Sabine Heckmann moderiert.

Gebauter Beitrag – Moderation von Sabine Heckmann – Interviews von Fabian Ekstedt mit Rosemarie Heyder und Gabriele Triebel – 16.02.2022 – 14:44 Minuten

Die Einreichung der Petition ist erfolgt und damit liegt der Auftrag die geraubten Kinder als NS-Opfer anzuerkennen jetzt in den Händen der Politik. Wie das abläuft fragten wir die Vorsitzende des Ausschuss für Eingaben und Beschwerden, Stephanie Schuhknecht.

Interview von Fabian Ekstedt mit Stephanie Schuhknecht – 16.02.2022 – 04:51 Minuten

Weitere Infos auch unter: www.geraubte.de