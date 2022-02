7. Teil Klima in Bewegung – Sturm, Proteste gegen Ski-Ausbau im Allgäu, Kein neues Gaskraftwerk durch die Hintertür, Samen aus der Bibliothek

In der siebten Sendung der Sendereihe „Klima in Bewegung“ blicken wir zuerst zurück auf die vergangenen Tage: sogenannte Sicherheitskonferenz in München und drei starke Stürme. Außerdem hören wir von Ärger über den Ausbau eines Skigebiets im Allgäu, sowie über die Umgestaltung des Steinkohlekraftwerks München Nord hin zu einem Gas-Kraftwerk. Tom Reichart vom Bund Naturschutz spricht mit Adrian Gioja von der Bürgerinitiative „Rettet den Grünten“ und dem Allgäuer BN-Regionalreferent Thomas Frey über die Proteste gegen den Ausbau einer „Bergwelt“ am Grünten. Mit Dr. Helmut Paschlau von „Netzwerk Saubere Energie München“ sprachen wir über den geplanten Umbau des Steinkohle-Heizkraftwerks München Nord zu einem Gaskraftwerk, der die CO2 Bilanz von München langfristig belasten würde.

Dazu gibt es wieder Veranstaltungstipps, unter anderem mit dem Samenverleih einer Bibliothek.

Teil 7 – Klima in Bewegung – 23.02.2022 – 17:53 Minuten

Veranstaltungshinweise:

24.02.2022 Do.,

15.00 Uhr

Info-Veranstaltung: „Für eine klimaneutrale Zukunft“. Mit dem neuen Unternehmerbündnis „Die Klimaneutralen“ bietet die Energieagentur Ebersberg-München allen Unternehmen in den beiden namensgebenden Landkreisen die Möglichkeit, mittels eines individuellen Reduktionsfahrplans die eigenen Treibhausgasemissionen zu senken und bis zum 2030 nachhaltig klimaneutral zu werden.

Infos gibt es unter www.die-klimaneutralen.de

24.02.2022 Do.,

19.00 – 21.00 Uhr

online, kostenlos

Anmeldung erforderlich

Vortragsreihe „Vom Klimanotstand der Welt“:

Vom Klima-Notstand der Welt // Dr. Braun, Hasenkamp, Pizzar, Dr. Mannah: „Warum Menschen vor dem Klima fliehen?!“

Veranstalter: Protect-the-Planet und viele weitere;

Details und Anmeldung: https://www.protect-the-planet.de/event/2022_02_24_klimafluechtlinge/

ab 26.02.2022 Sa.,

Gröbenzell, Gemeindebücherei

Saatgut aus der Bücherei

Die erste Saatgut-Bibliothek im Landkreis FFB öffnet am Samstag, 26. Februar, in der Gemeindebücherei in Gröbenzell. Von da an können sich Hobbygärtner kostenloses Saatgut abholen

Zudem ist die Ortsgruppe des Bund Naturschutz Gröbenzell zwischen 10 und 13 Uhr vor Ort. Die Umweltschützer geben nützliche Tipps, beispielsweise wie man „gutes“ Saatgut erkennt. Zudem verteilen sie kostenlos Saatgut aus alten Sorten. Dessen abgeerntete Samen können im Herbst wieder in der Bücherei abgegeben werden

„Klimafreundlich Leben“

ab 09.03.2022

Du willst was an deinem individuellen CO2-Fußabdruck ändern, hast aber keine Lust, dich alleine abzumühen?

Dann komm‘ in meinem Pilotkurs zum Spiel „Klimafreundlich Leben“. Es sind noch wenige Plätze frei. Gerne kannst du diese Einladung auch an andere weitergeben.

Das ist der Rahmen:

6 (Online-)Treffen zu je 3 Stunden, verteilt über 6 Monate, zusammen mit 5 bis 10 Mitstreiter*innen. Starttreffen ist am 9. März.

Und darum geht’s:

1. Du misst zuerst deinen CO2-Fußabdruck. 2. Danach legst du dich bei jedem Treffen auf dein persönliches Vorhaben in einem der Bereiche Mobilität, Ernährung, Wohnen, Konsum fest und setzt das bis zum nächsten Mal um.

3. Am Ende des Spiels misst du erneut deinen CO2-Fußabdruck und ermittelst dadurch deine CO2-Einsparung.

Und wieso „Spiel“?:

Das Spielerische kommt dadurch rein, dass es keinen erhobenen Zeigefinger gibt, sondern eine tolle Gruppe und gute Gespräche.

Zusätzlich werden für jedes Vorhaben und dessen Umsetzung untereinander Punkte vergeben. Damit das alles auch so abläuft, gibt es eine ausgebildete Spieleleitung.

Was bringt es?

Die bisherige Erfahrung mit dem Spiel zeigt, dass 90% der persönlichen Vorhaben umgesetzt werden. Das macht auch langfristige Verhaltensänderungen leichter.

Das Beste ist: das Spiel macht den TeilnehmerInnen in der Gruppe eine Men ge Spaß!

Da es sich um einen Pilotkurs handelt, ist das Ganze kostenfrei. Für die konkreten Termine und mehr Details bitte einfach eine Email an info@leocor.org schicken. Dort kannst du dich auch gerne gleich anmelden.