Putins Krieg: Vorgeschichte, Mitverantwortungen, Sanktionen, Strategien, Krieg und Klima, Ausblick. Andreas Zumach im Interview

Es gibt einen neuen Krieg in Europa, den Überfall von Putins Russland auf die Ukraine.

Wen könnten wir Besseres finden um ein halbwegs objektives Bild jenseits irgendwelcher Ideologien zu gewinnen als den langjährigen UN-Korrespondenten Andreas Zumach? Würde auch er, was den Russischen Angriff auf ukrainische Militärstützpunkte und Grenzorte betrifft, von einem historischen Einschnitt in die Geschichte Europas sprechen, wie die meisten hiesigen BeobachterInnen?

1.Teil bis 13:44 Vorgeschichte, Sanktionen

2. Teil ab 13:44: Strategien, Krieg und Klima, langfristige Aussichten

Interview von Andrasch Neunert mit Andreas Zumach – 24.02.2022 – 26:34 Minuten