Die Armenische Redaktion vom 01.03.2022

Aschkhen hat für heutige Sendung Juristin, Verhandlungsexpertin und Konfliktmanagerin Dr. Sarah Babaian interviewt.

Musikwissenschaftlerin Sona Haykazun aus Chemnitz hat die musikalische Rubrik vorbereitet. In der Rubrik geht es um den Komponisten und den Dirigenten Alexander Spendiaryan. Sie erzählt, warum sein Name für nicht nur armenische, sondern auch für Weltmusikgeschichte von so einer großen Bedeutung ist.

Wir haben zwei Künstler aus Armenien in ihrer neuen Werkstatt in München besucht. Vahan Matevosyan ein zeitgenössischer Bildhauer, der im Oktober 2018 aus Armenien nach München zog, um sich an der Akademie der bildenden Künste weiterzubilden und Maria Matinyan eine Pädagogin und Künstlerin, haben in München für sozial-kulturelle Austausch zwischen Kunstschaffenden München und Armenien eine Werkstatt gegründet․

Und Nora hat wieder eine Reportage aus Armenien mitgebracht.

Moderatorinnen: Astghik Hakobyan, Ashkhen Arakelyan

Bild։ Gevorg Tosunyan (Sjunik Provinz, Armenien)

Für den Schutz des Urheberrechtes sind die Musikstücke auf der Website nicht vollständig.