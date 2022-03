Nachdem wir von Mira Cardui gehört haben wie in München Menschen unterwegs sind um Hilfsgüter an Sammelpunkte zu bringen, wollen wir natürlich auch wissen, was dann damit passiert. Hierzu sprachen wir mit Felix Sproll, der für die Partei Volt im Stadtrat sitzt, und gerade gemeinsam mit seinem SPD-Kollegen Roland Hefter, im Transporter Richtung Ukraine fährt. Am Mittwoch gegen 14 Uhr 30 wollten wir von ihm wissen, wo sie gerade sind und wie der Tag bisher abgelaufen ist.

Interview von Fabian Ekstedt mit Felix Sproll – 02.03.2022 – 05:27 Minuten