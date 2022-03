Unser Sonderprogramm am Weltfrauentag

16 Uhr: PG: Mitarbeiter*innen des Frauennotrufs München berichten über erlittene sexuelle Gewalt und Prävention

17 Uhr: arabische Redaktion: Stimmen von und über Frauen aus arabischen Ländern

18 Uhr: Frauen*magazin: mit aktuellen Meldungen und Beiträgen zu Frauen*themen

19 Uhr: Portal Migration: Ankommen in Deutschland, Migrantinnen berichten

20 Uhr: freie Radios: eine Sendung mit Beiträgen freier Radios zum Frauenkampftag

21 Uhr: griechische Redaktion: Freiheitskämpferinnen in der griechischen Geschichte und die aktuelle Situation für Frauen in Griechenland

22 Uhr: Spätnachrichten und danach brasilianische Musik aufgelegt von Biancka Miranda

23 Uhr: fusion oder so: eine Musiksendung moderiert von Jana