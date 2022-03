0176 OI CITY und Women*WUT – Tracks´n´Talks and Exhibitions

Wir sind da und noch mehr da ist das queerfeministische Wut Kollektiv aus München. Mit einem Gespräch über eine unbeliebte Emotion und Frauen, die sie leben, lieben und nutzen. „Bleibt wütend und lasst euch empowern! Auf dem Podium im Habibi Kiosk diskutierten am Wochenende u.a. die intersektional arbeitende Feministin, Journalistin und Autorin des Buches “Wut und Böse” Ciani-Sophia Hoeder, die Kuratorinnen des AusArten Festivals Nabila Abdel Aziz und Sapir von Abel und die Geschlechterforscherin Sandra Eck mit Nina Reggi vom “FAMLab – Labor für feministische Forschung, Bildung und Praxis” die Emotion Wut aus einer machtkritischen Perspektive. Aufzeichnungen aus dem Habibi Kiosk der Kammerspiele. Transistor an, fasten your seatbelt!

Beitrag von 0176 OI City – Erstausstrahlung bei Radio LORA am 11.03.2022 – 58:13min

Zu den Speakerinnen:

Ciani Sophia Hoeder (Wut und Böse, 2021, Gründerin RosaMag): Schreiben. Es klingt pathetisch, aber genau das war Ciani-Sophia Hoeders Ziel. Vielleicht ist es ein natürlicher Prozess, als junge Frau all die großen und kleinen Gedanken zu Papier zu bringen? Heute nennt man es Journaling, damals Tagebuch schreiben, für Ciani war es: Den Sinn und Unsinn des Lebens zu begreifen. Deshalb hat sie das Schreiben zur Berufung gemacht. Heute ist Ciani-Sophia Hoeder freie Journalistin, SZ-Magazin-Kolumnistin, Gründerin des ersten Online-Lifestylemagazins für Schwarze FLINTA im deutschsprachigen Raum namens RosaMag, Solopreneurin, was eher einer Jongleurin gleicht, Grimme Online Nominierte und Gewinnerin des Goldenen Bloggers. Sie wurde vom Medium-Magazin zu den 30 unter 30 gewählt, schreibt, Video editiert und berichtet nicht nur über den alltäglichen und den institutionellen Rassismus, sondern auch über Gesellschaftsthemen sowie politische Debakel, über das Dasein eines Millennials, intersektionalen Feminismus und die für und Widrigkeiten der Popkultur. Im Herbst 2021 erschien bei hanser blau ihr Debütbuch – “Wut & Böse.”

Nabila Abdel Aziz (Journalistin, AusARTen Festival, bliq) Nabila Abdel Aziz ist Journalistin und arbeitet zu den Themen Rechtsextremismus, Rassismus, Kultur und Religion. Sie ist Mitbegründerin des medienkritischen Bliq-Journals und Kuratorin des AusArten-Festivals.

Sapir von Abel: (Lehrerin, Bildungs-Aktivistin, Kuratorin AusARTen Festival): Sapir von Abel hat Naher und Mittler Osten und Interkulturelle Kommunikation an der LMU studiert und arbeitet hauptberuflich im Jüdischen Erziehungswesen. Sie Interessiert sich für die Schnittpunkte von Geschichte, Architektur und Gesellschaft. Sapir ist Kuratorin beim ausARTen Festival.

Sandra Eck: Geschlechterforscherin, wissenschaftl. Mitarbeiterin Frauenakademie München, Vorständin und Beraterin Frauen*zentrum Augsburg

Moderation: Nina Reggi, F*AMLab/ Frauenakademie München