Nutzen, nicht besitzen – Carsharing

Autos nicht individuell zu besitzen, sondern gemeinsam zu teilen und zu nutzen, hat schon eine längere Geschichte in unserer Stadt. Und wenn die „Mobilitätsstrategie 2035“ wahr werden sollte, wird es auch eine große Zukunft haben. Zuerst lernen wir einen langjährigen Nutzer von Stattauto kennen und sprechen mit ihm über seine langjährigen Erfahrungen mit dem Carsharing und seine Ausblicke auf die mobile Zukunft. Danach hören wir uns an, wie Mobilitätsreferent Georg Dunkel die Mobilitätsstrategie 2035 erläuterte, als er auf der Internationalen Automobilausstellung 2021 in München einen Vortrag dazu hielt. Als nächstes erfahren wir etwas von einer alternativen Herangehensweise, die schon seit Jahren in Planung ist, und die auf einem grundlegend neu konzipierten E-Auto basiert, dem Sion von Sono Motors. Im letzten Teil der Sendung lösen wir dann endlich die Spannung und erfahren im Interview mit Sabine Hanke, Projektmanagerin beim Mobilitätsreferat, was der Stadtrat am 19.1.2022 zur sogenannten Teilstrategie Shared Mobility beschlossen hat. Beschließen werden wir die Sendung mit einem nachdenklichen Fazit und einigen offenen Fragen.

Sendung von Petra Kellner – 10.03.2022 – 52:26 Minuten