Equal Pay Day – Der Sondersendetag

Am 7. März 2022 war der Equal Pay Day. Was dieser Tag bedeutet und warum er ein Aufruf ist um beim Internationalen Frauentag, dem 8. März, laut auf der Straße zu sein, das haben wir in einer dreistündigen Sondersendung von inspirierenden Frauen erfahren. Die Sendung war Teil des Projekts #sieINSPIRIERTmich des Kulturreferats der Landeshauptstadt München.

Equal Pay Day Sondersendetag – Teil 1 – 17-18 Uhr

Wir starteten mit einem Bericht über die am 07.03.2022 gestartete Tram-Bahn Aktion anlässlich des Equal Pay Day. Dazu sprachen wir mit dem Schirmherrn der Aktion, Oberbürgermeister Dieter Reiter, und haben O-Töne aus der gestarteten Equal Pay Tram eingesammelt

Außerdem mit dabei:

– Natascha Almer vom DGB – eine der Organisatorinnen des EPD Bündnisses im Studio. Sie berichtet worum es beim EPD geht.

– Viele O-Töne von Bündnispartnerinnen warum sie zum 8. März, dem internationalen Frauentag, aufrufen

– Sowie am Ende der Sendung Luise Klemens, die Landesleiterin von ver.di Bayern

Mitgearbeitet haben an dieser Sendung Christiane Bihlmayer, Fabian Ekstedt, Anita Härle, Martina Helbing und Walburga Rempe.

EPD-Sondersendung vom 07.03.2022 – 17-18 Uhr – ohne Musik – 54:59 Minuten

Equal Pay Day Sondersendetag – Teil 2 – 18-19 Uhr

Luise Klemens von ver.di war weiterhin bei uns im Studio und hat über den Streiktag am 8. März für die Sozial- und Erziehungsberufe berichtet.

Wir haben einige Meinungen von Frauen und Organisationen gesammelt warum sie am internationalen Frauentag auf die Straße gehen

Nina Reggi von der Frauenakademie München kam zu uns ins Studio und hat über die Aufwertung von Care Arbeit und die Veranstaltungen der FAM berichtet.

Dazu Nachrichten aus München und der Region sowie eine kleine Übersicht was alles Frauenpolitisch los ist in München.

Außerdem erleutert uns Seija Knorr-Köning von den Jusos ob der Applaus und die vielen Forderungen von letzten Jahr zur Aufwertung der Pflegeberufe erfolgreich war und am Ende des Magazins hören wir die Poetry Slammerin Chiara Ridolfi, die auch auf der 8. März Kundgebung am Königsplatz auftreten wird.

EPD-Sondersendung vom 07.03.2022 – 18-19 Uhr – ohne Musik – 55:30 Minuten

Equal Pay Day Sondersendetag – Teil 3 – 19-20 Uhr

Weiter ging es mit den Ni Una Menos Frauen aus München die live im Studio waren.

Dann hören wir eine kurzen Beitrag von Seija Knorr-Köning von den Jusos zur aktuellen Kriegssituation in der Ukraine.

Zum selben Thema sprechen wir auch mit Brigtte Obermaier, von der internationalen Frauen Liga für Frieden und Freiheit.

Das Gespräch mit Sybille Stotz vom Autonomen Frauenhaus haben wir vorab aufgezeichnet. Darin geht es um Gewalt an Frauen, Mädchen und nonbinären Personen.

Und zum Schluss ist Holga bei uns um über die Situation von FLINTA, Queeren Personen zu berichten.