11. Teil Klima in Bewegung – im Frauenmonat – Klimschutz als Luxus? / Klostergarten Pasing / Trockenheit / Forst Kasten

In der 11. Sendung besprechen die Redakteurinnen weshalb aus ihrer Sicht Klimaschutz kein Luxusproblem ist. Klimaschutz, verstanden als Sicherung unserer Lebensgrundlagen, ist wichtig für eine lebenswerte Zukunft auf unserem Planeten.

Wir setzen uns ein für den Erhalt von Waldflächen und die Schaffung von kleinen baldigen Biotopen, wie dem Klostergarten in Pasing, worüber wir mit Christa Pfanner, Ehrenamtlerin beim Bund Naturschutz, sprachen. Auch die Trockenheit beschäftigt uns, die jetzt schon seit 4 Wochen andauert und die Waldbrandgefahr auf einem Maximum hält.

Und ein Wald der zwar nicht brennd, aber an dem sich großer Protest entzündet hat, ist der Forst Kasten. Wir sprachen Malwina vom Forst Kasten zur aktuellen Lage. Dazu gibt es wieder Veranstaltungtipps und wir sprechen über den Photovoltaikausbau.

11. Sendung Klima in Bewegung – 23.03.2022 – 15:59 Minuten