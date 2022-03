Frauen*monat März bei Radio LORA – Alle wunderbaren Frauen*sendungen auf einen Blick

©Sophie Boner

Angela Merkel sagte mal, angesprochen auf ihren Einfluss auf die Gleichstellung von Frauen in der Bundesrepublik Deutschland: „Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer!“

Jingle für den Frauenmonat 2022



Auch eine einzelne Radiosendung ändert vielleicht erst einmal nicht viel daran. Doch wenn Frauen* einen ganzen Monat lang im Mittelpunkt stehen? Wenn wir unsere Energien bündeln und aus den Sendungen der verschiedenen Redaktionen ein gemeinsames großes Radioprojekt im Frauenmonat März entsteht? Das ist ein unüberhörbares Zeichen! Und dieses möchten wir diesen Monat setzen!

In den Musiksendungen (16-17 Uhr und 22-24 Uhr) werden deshalb jeweils Frauen* vorgestellt, die – typisch für LORA München – meist Musik abseits des Mainstreams machen und aus der lokalen Szene stammen.

Die aus Initiativen, Vereinen und Aktiven der Zivilgesellschaft zusammengesetzten LORA-Redaktionen haben unterschiedliche thematische Schwerpunkte wie die Arbeitswelt, Ökologie, Stadtentwicklung, psychische Gesundheit und Bildung. Im Frauenmonat März wollen sie diese Themen gezielt aus weiblicher* Perspektive behandeln oder den Frauen* im Redaktionsteam gleich die komplette Gestaltung der Sendungen überlassen.



Hinzu kommt ein Förderprojekt zum Equal Pay Day (EPD) am 7. März 2022 und und ein Sondersendeprogramm am Internationalen

Frauen*(kampf)tag am 8. März 2022.

Kern des Projekts ist eine dreistündige Live-Sendung, bei der die Organisator*innen und Bündnispartner*innen rund um die Veranstaltung zum 8. März und über den Equal Pay Day diskutieren, aufklären und mobilisieren. Diese 3 Stunden Sondersendung am 07. März 2022, sowie eine Vorbereitungssendung am 04.03.2022 um 16 Uhr und eine Nachbesprechung am 06.04.2022 um 20 Uhr werden gefördert durch das Kulturreferat der LH München im Rahmen von #sieINSPIRIERTmich 2022: www.sie-inspiriert-mich.de

Und zum Internationale Frauen*tag am 08.03.2022 wird das LORA Programm komplett in Händen von Frauen* gelegt und mit Leben gefüllt.

Hier einige Bonusmaterialien:

One Billion Rising – Das ganze Interview mit Peggy

Interview von Martina Helbing mit Peggy von One Billion Rising – 10:36 Minuten

Autonomes Frauenhaus – Das ganze Interview mit Sibylle Stotz





Hier ein Überblick über die bisher geplanten Sendungen (leider haben wir bis jetzt noch nicht alle Informationen):

Dienstag, 01. März 2022: 19:00 Uhr – Armenische Redaktion / 20:00 Uhr Freie Radios – Wie sehen Mädchen die Gleichberechtigung von Frauen? Eine Sendung des jungen Radios bei Coloradio Dresden / 23:00 Uhr – Hard u. Heavy mit Liv Dienstbach

Mittwoch, 02. März 2022: 17:00 Uhr – Soziale Welt/Bildung Keine mehr, von Femiziden und Gaslighting / 19:00 Uhr – Attac: Arbeitszeitverkürzung – eine Lösung für fast alles! Mit Margarete Steinrücke von Verd.i :und attac Revolution für das Leben- über Eva von Redecker und die weltweite „Care“ Bewegung. / 20:00 Uhr – Arbeitswelt im Wandel Thema: einen Zusammenschnitt von alten Sendungen, wobei die Studiogäste etwas über Frauen erzählen.

Donnerstag, 03. März 2022: 19:00 Uhr – Tierschutztheater – die Redakteurinnen des Tierschutztheaters beschäftigen sich mit Tier und Menschenschutz bei Haustieren.

Freitag, 04. März 2022: 16 -18 Uhr – #sieINSPIRIERTmich-Sendung Ausblick auf Equal Pay Day und Internationalen Frauenkampftag, mit Interviews mit: Eva Wobbe, Koordinatorin des EPD Bündnisses / Christa Weigl-Schneider, Stadtbund / Nicole Lasalle, Gleichstellungsbeauftragte der LHS München / Brigitte Ziegler, Bündnis 8. März

Montag, 07. März 2022: 16:00 Uhr Reggae Radio – Female Reggae Power, ausschließliche weibliche Sängerinnen werden gespielt. / 17:00 Uhr – 20 Uhr – EPD – Gemeinschaftsprojekt / 18:00 Uhr – Frauenmonat Magazin / 19:00 Uhr – Vorstellung 8te März Bündnis- Gemeinschaftsprojekt / 20:00 Uhr – IFFF + DFG-VK Feministische Aussenpolitik

Dienstag, 08. März 2022: Internationaler Frauen(kampf)tag

16:00 Uhr – PG Psychische Gesundheit– Über Auswirkungen von Gewalt an Frauen* / 17:00 Uhr – die arabische Redaktion und ein Bericht/Literatur von/über Frauen im arabischen Raum / 18:00 Uhr – Magazin, von Frauen produziert / 19:00 Uhr – Portal Migration – Über die Situation von geflüchteten Frauen / 20:00 Uhr – Eine Zusammenstellung von Sendungen der anderen freien Radios produziert zum internationalen Frauenkampftag / 21:00 Uhr – Frauen der griechischen Redaktion – Freiheitskämpferinnen in der Geschichte Griechenlands und die Situation von griechischen Frauen heute / 22:00 Uhr Spätnachrichten aus dem Magazin / 22:05 Uhr – Musik aus Brasilien zum internationalen Frauentag ausgesucht von Biancka Miranda / 23:00 Uhr – fusion oder so, diesmal von Jana

Mittwoch, 09. März 2022: 16:02 Uhr – Zeitgenössische und experimentelle elektronische Musik Frauen als Bandleaderinnen, Coleaderinnen, nicht nur im Jazz. / 19:00 Uhr – ver.di Frauen: „aufgemukkt“ – von Laura Helene May – gute Musik gegen Ungerechtigkeit. Laura Helene May denkt an den Weltfrauentag 2020 in Argentinien (Córdoba) zurück. Passend dazu stellt sie euch die feministische Reggaetónera Chocolate Remix vor, die sich seit 2013 die Musik der Machos aneignet. Als zweites folgt: aufgemukkt_Frau Sammer. Die postfeministische Popband „Frau Sammer“ ist eine Mischung aus Band und Kunstprojekt. Humor ist ihre Waffe und Musik die Munition. Der Beiträge sind im Rahmen des Grundkurses von ORANGE 94.0 entstanden. Die Redkteurin Laura Helene May ist im Studio und schildert ihre persönlichen Eindrücke.

Freitag, 11. März 2022: 16:00 Uhr – 0176 OI CITY – Wut Kollektiv Takeover: Women*WUT – Tracks´n´Talks and Exhibitions: Mit Gesprächen über eine unbeliebte Emotion und Frauen, die sie leben, lieben und nutzen. Aufzeichnungen aus dem Habibi Kiosk der Kammerspiele.

Montag, 14. März 2022: 20:30 Uhr – Blickpunkt Balkan

Dienstag, 15. März 2022: 19:00 Uhr – Kolibri – Mit Mode in die Zukunft“- ein Gespräch der Interkulturellen Stiftung Kolibri mit Vertreterinnen der Damen-Maßschneiderei und des Ausbildungsbetriebs „La Silhouette“ in München. / 20:00 Uhr Zwei Folgen aus der Sendereihe „aufgemukkt“ von Radio Orange, Wien: „gute Musik gegen Ungerechtigkeit“: Batuk und Megaphonim / 22:05-24:00 Uhr Musical Dreams – Celia

Mittwoch, 16. März 2022: 16:02 Uhr – Tour de France / 20:00 – Pro Familia (LIVE): Menstruation in Zeiten von Nachhaltigkeit und Selbstinszenierung / 22:05 Uhr – Biergebiete Thema: Frauen, die brauen

Donnerstag, 17. März 2022: 19:00 Uhr – Phonestudio Bund Naturschutz / 20:00 Uhr – PG Psychische Gesundheit – Special Guest Lena Fleddermann. Die gelernte Erzieherin und Bühnenschauspielerin erklärt uns ihren Lebensweg. Was Sie als hilfreich empfand und wo sie heute steht. Hintergrund: Lena F. war wochenlang in der Psychiatrie eingesperrt, hat auf heimtückische Weise eine Essstörung gekriegt und wie durch ein Wunder überwinden können. Außerdem war sie zuvor traumatischen Übergriffen ausgesetzt.



Freitag, 18. März 2022: 16:02 Uhr – Kabarett und Kleinkunst – Auszüge aus Programmen von Kabarettistinnen und Songs von Liedermacherinnen aus Bayern, Deutschland, Österreich, Schweiz und der USA.

Und um 21:00 Uhr über DAB+ zu hören.

Montag, 21. März 2022: 19:00 Uhr – IFFF – Parität in den Parlamenten mit Christa Weigl-Schneider /

20:00 Uhr – NordSüdForum

Dienstag, 22. März 2022: 22:05 Uhr – NON MINUS ULTRA – zu Gast ist entweder Mitra Wakil oder Lina Zylla, jeweils zwei feministische Künstlerinnen / 23:00 Uhr – Hillbilly Ladies

Donnerstag, 24. März 2022: 20:00 Uhr – Sluttalk – Intersektionalität: Die Sluts Kerstin und Sophie sprechen mit Gäst*innen Mina Boussaoud und Dunja Robin über Intersektionalität. Wie bekannt ist das Konzept in Deutschland? Wie verhält es sich damit in der aktivistischen und feministischen Arbeit? Und warum wird es ohne Intersektionalität keine tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen geben? Anlässlich des feministischen Kampftages am 8. März werden unter anderem diese Fragen diskutiert, eigene Privilegien reflektiert und persönliche Erfahrungen geteilt. Eine Sendung für alle, auch die, die mit dem Konzept Intersektionalität noch nicht so vertraut sind.

Freitag, 25. März 2022: 16:02 Uhr – Kabarett und Kleinkunst – Frau. Schau. Wem / 17:00 Uhr – Frauen in der Kultur – STADTKULTUR e.V. und Dr. Cornelie Kunkat vom Deutschen Kulturrat kommen zu Wort. Außerdem werden Förderprogramme vorgestellt, die Frauen* finanziell unterstützen bei Projektumsetzungen sowie ein Mentoring-Programm für Frauen im Bereich Führungsposition in Kultur und Medien.

Dienstag, 29. März 2022: 19:00 Uhr – Gesellschaft für bedrohte Völker – geplant: Dekade der indigenen Sprachen und die Bedeutung wie und was tuen besonders Frauen um bedrohte Sprache/n zu erhalten. / 22:05 Uhr –Die New Country Show – mit dem Fokus auf „Frauen in der Country Music.

Mittwoch, 30. März 2022: 20:00 Uhr – Auf Kante genäht

Donnerstag, 31. März 2022: 21:00 Uhr – Wellenreiterinnen

Mittwoch, 06. April 2022: 20:00 Uhr – Nachbesprechung Frauenmonat – #sieINSPIRIERTmich

Dieser Plan wird laufend ergänzt und soll aktuelle Links der schon gelaufenen Sendungen enthalten. Auch Redaktionen, die hier nicht aufgeführt werden nehmen evtl. am Frauenmonat teil – spontan und live.

Also LORA hören! Viel Spaß!

Unsere separate Frauenmonatsseite: www.lora924.de/frauenmonat