Femizide, Gaslighting, toxische Beziehungen und was wir dagegen tun können

Gewalt gegen Frauen ist allgegenwärtig, in diesem Beitrag geht es um das Aufzeigen von Erscheinungsformen von Gewalt und das Entwickeln von Gegenstrategien. Zwei Frauen des Frauentherapiezentrums München berichten über ihre Erfahrungen und in Berlin wurde von der Bühne für Menschenrechte in Zusammenarbeit mit von Gewalt betroffenen Frauen die Inszenierung „Keine Mehr“ entwickelt und schon mehrere Male aufgeführt. Über die Arbeit der Bühne für Menschenrechte und diese Inszenierung sprach ich mit der Regisseurin Elisabeth und einer der Projektleiter*innen Serpil. Dazu Musik der flying lesbians „Shake ist off“ und von Kita „Motherland“ (Plattform FMA)

Beitrag von Beate Stoelzel – Erstausstrahlung am 02.03.2022 – 59:09min