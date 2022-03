Klima-Bewegung soll sich auch am Arbeitsplatz durchsetzen – IG Metall auf FFF Kundgebung

Am Freitag den 25.03.2022 haben sich in vielen Städten weltweit viele Hunderttausende junge Menschen versammelt, um die Forderungen der Fridays for Future–Bewegung wieder in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken, neben Ukraine und Pandemie. So auch in München.

Einer der Redner, der die Dringlichkeit einer Klimaallianz zwischen ArbeiterInnen und Schüler-und StudentInnen betonte, war Falko Blumenthal von der IG Metall.

Bearbeiteter Mitschnitt der Rede von Falko Blumenthal – 25.03.2022 – 07:06 Minuten