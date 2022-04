14. Teil Klima in Bewegung – Nahrungsmittelproduktion in Zeiten des Krieges, Psychologie, Gartln

Im 14. Teil der Sendereihe beschäftigt sich das Redaktionsteam mit dem aufgeschobenen European Green Deal, der zu einer Auflockerung der Umweltstandarts führt. Wir berichten über einen Aufruf von Wissenschaftler*innen was man stattdessen tun sollte. Dazu gibt es einen Blick hin zu einem vorbildlichen Erzeuger, der Bauer Amade Billesberger. Und weil Krieg, die anstehende Nahrungsmittelkrise, der neue IPCC Bericht und nicht zuletzt der allgemeine Ausblick auf die Klimakatastrophe nicht wirklich zuversichtlich macht, haben wir einige Statements von Kathrin Hörter und Birgit Zech von den Fsychologists for Future für euch. Der Klimatipp kommt diesmal von Peter Lehmann und beschäftigt sich mit dem Gartln. Dazu gibt es wieder aktuelle Veranstaltungshinweise der Parents for Future.

Teil 14 – Klima in Bewegung – 13.04.2022 – 19:00 Minuten