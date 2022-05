18. Teil Klima in Bewegung – Ökologisches und nachhaltiges Essensangebot auf dem Münchner Oktoberfest / Mittelmeerlagune Mar Menor als Rechtsperson

In der neuen Folge von Klima in Bewegung steht die Ernährung im Mittelpunkt – an zwei ganz verschiedenen Orten. Auf dem Münchner Oktoberfest wurden bislang (vor Corona) jedes Jahr unvorstellbare Mengen an Speisen konsumiert. Obwohl die Stadt München bis 2035 klimaneutral werden will und bis dahin u.a. 100% ökologisch erzeugte Lebensmittel in den städtischen Verpflegungseinrichtungen und Kantinen eingesetzt werden soll, gibt es bislang eine Ausnahme für Großveranstaltungen – eben wie das Münchner Oktoberfest. Wir berichten über eine Aktion der „Münchner Initiative Nachhaltigkeit“ (MIN) mit dem Namen „Hendlsauerei – The Dark Side of the Wiesn“. Elisabeth Frank hat mit Helmut Schmidt von MIN über die Hintergründe und Ziele der Aktion gesprochen.

Ortswechsel: im Südosten Spaniens, nahe der Stadt Murcia verursacht der Gemüseanbau zunehmend Umweltschäden. Nitrate und Phosphate werden in die vorgelagerte Lagune „Mar Menor“ gespült und verursacht in den letzten 6 Jahren zunehmend ein Algenwachstum und ‚Umkippen‘ dieses einzigarten Ökosystems. Umweltinitiativen haben über einen Bürgerantrag erreicht, dass das spanische Parlament in den nächsten Monaten dem Mar Menor den Status einer „Juristischen Person“ erteilt. Dies könnte in Zukunft Klagen gegen Verursacher von Umweltschäden an der Lagune erleichtern. In Europa wäre diese Art von Rechtsstatus dann ein Novum.

Wie immer präsentieren wir auch wieder aktuelle Veranstaltungstipps für München und Umgebung.

Teil 18 – Klima in Bewegung – 11.05.2022 – 15:55 Minuten