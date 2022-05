Zauberkongress Magica und Publikumsfestival HocusPocus Fürstenfeld verzaubern die Region

5 Tage voller Magie. vom 11.Mai bis 15. Mai 2022 in Fürstenfeldbruck.

Mehr als 700 Zauberkünstler*innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz treffen sich zum großen Zauberwettstreit. Nach zweimaliger Verschiebung finden vom 11. bis 15. Mai 2022 in Fürstenfeldbruck die Deutsche Meisterschaften der Zauberkunst und das große ZauberkunstFestival HocusPocus Fürstenfeld statt.

Eigentlich hätte das große Magie-Spektakel ja schon im Mai 2020 über die Bühnen des Veranstaltungsforums Fürstenfeld gehen sollen; wie so viele Kulturveranstaltungen der letzten Jahre musste es aber zwei Jahre verschoben werden. Umso glücklicher sind die Zauberkünstler*innen nun, dass sie ihre Kunst nun wieder einem großen Publikum zeigen können.

Im Rahmen der Deutschen Meisterschaft der Zauberkunst treten 40 Zauberkünstler*innen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz im magischen Wettkampf gegeneinander an um in 9 Sparten die besten ihrer Zunft zu küren.

Die punkthöchste Darbietung des Wettbewerbs darf sich außerdem mit dem Titel „Deutsche(r) Meister*in der Zauberkunst“ schmücken.

Die Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst, die vom Magischen Zirkel von Deutschland (www.mzvd.de) ausgerichtet werden finden alle drei Jahre im Rahmen eines großen Fachkongress statt. Diese Kongresse gelten als die größten und wichtigsten deutschsprachigen Fachveranstaltungen für Zauberkünstler.

Erstmals wird es diesmal parallel zum Fachkongress und den Meisterschaften auch ein großes öffentliches Publikumsfestival geben.



Unter dem Motto HocusPocus Fürstenfeld präsentieren die Veranstalter an fünf Tagen mehr als 30 Shows in denen man die moderne Zauberkunst in allen Facetten bewundern kann.

Bei den Festival-Shows treten international bekannte Zauberkünstler*innen aus sieben europäischen Ländern auf.

Die Festival-Shows dauern jeweils 1 Stunde (mit 2 Ausnahmen) und kosten jeweils 17,00 EUR bzw. ermäßigt 14 EUR. (Für die Gala-Show am Freitag und Sonntag gelten eigene Preise).

Es gibt daneben auch noch günstige Kombi- und Familientickets.

Karten für alle Festival-Shows gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen des Festivals und über www.hocuspocusfuerstenfeld.de

Außerdem wird es für Groß- und Klein ein umfangreiches kostenloses Rahmenprogramm geben.

Am Samstag, gibt es ab 19.00 Uhr die „Magische Nacht“ im Außengelände.

Genauere Informationen erhalten Sie über: https://hocuspocusfuerstenfeld.de/

HocusPocus Fürstenfeldbruck, Zauberfestival Logo