22. Teil Klima in Bewegung – mit Economists4Future und Stop Ecocide

Im 22. Teil ist Klima in Bewegung wieder lang und vollgepackt mit Interviews. Diesmal geht es um das 9€ Ticket, die Ablehnung des EU-Taxonomie-Vorschlags zu Gas und Atomkraft. Außerdem stellen wir wieder Klimabewegungen vor. Die Economists4Future bringen ökonomischen Fachverstand in die Ökologie und Stop Ecocide Deutschland möchte dafür sorgen, dass Bolsonaro, Shell und andere für ihre Verbrechen an der Umwelt vor internationale Gerichte gestellt werden können. Dazu gibts wieder aktuelle Veranstaltungstipps für Klimabewegte.

22. Teil Klima in Bewegung – 15.06.2022 – 20:32 Minuten

Infos zu Economists4Future: www.econ4future.de

Infos zu Stop Ecocide!: www.stopecocide.de