YEAH! – das Zero Waste Festival in München

Zum Glück wissen viele mittlerweile was der beste Verbrauch für das Klima ist: Der Nicht-Verbrauch bzw. Weiter-Nutzen, Reparieren und up- und recycling. Das Ziel dahinter ist: Kein Müll mehr. Also ist das Ziel Münchens eine „Zero Waste City“ zu werden genau richtig. Und dass der Nicht-Verbrauch auch Spaß machen kann, das zeigt seit 10 Jahren rehab republic. Ein Grund zu feiern! Und gefeiert werden soll auch, nächsten Samstag, bei einem Zero Waste-Festival. Was das ist und was uns dort erwartet, wollten wir von Steffi Börsig von rehab republic wissen.

Interview von Fabian Ekstedt mit Steffi Börsig – 15.06.2022 – 3:34 Mintuen

Das YEAH!-Festival findet nächsten Samstag, den 25.06., statt. Los gehts um 14 Uhr im Import Export Außengelände, also im Kreativquartier am Leonrodplatz. Weitere Informationen finden Sie unter: www.rehab-republic.de