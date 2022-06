Von wegen Ultra“kurz“welle – LORA München in Finnland gehört

„Hallo!

Ich habe Radio LORA München auf 92,4 MHz in Südfinnland gehört!

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich das Programm Ihres Radios auf der Frequenz 92,4 MHz empfangen habe! Ich habe dich in Finnland gehört, am 10. Juni 2022 Ortszeit 18.001. Nicht mit Hilfe des Internets, sondern mit einem normalen UKW-Radio! Mein Name ist Jari Luoma und ich lebe in Kotka, Südfinnland. Ich empfange Wellen ausländischer Radiosender – so wie ich deine erwischt habe.

Radio LORA ist zum ersten Mal in Finnland zu hören! Auf der gleichen Frequenz gibt es viele Hochleistungsradiosender, aber an diesem Tag waren die Bedingungen für Bayer für zwei Minuten perfekt.

Im Sommer kommt es manchmal vor, dass das Programm eines Radiosenders mit einer so hohen Frequenz zu hören ist. Es kommt vor, dass das FM-Signal auf eine stark ionisierende atmosphärische Schicht trifft und zur Erde zurückprallt. Es kann passieren, dass das Signal auf diese Weise bis zu 2.500 Kilometer zurücklegt.

Ich bin so froh, dass das jetzt passiert ist!

[…]

Empfangsbericht:

Kennung: „..sendung bei Radio LORA München..“

Empfänger: Airspy R2

Antenne: 9-Element-Klinke (Körner)

Grüße,

Jari […]“