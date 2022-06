24. Teil Klima in Bewegung – G7 Nachlese, BMW-Autobahn verhindern

Der 24. Teil Klima in Bewegung beschäftigt sich vor allem mit der Nachlese der G7 Proteste rund um München und Garmisch aus Sicht der Klimabewegten. Wir hören dazu von Susanne von XR München einen Bericht über ihre Protestage in München, Garmisch, Elmau und wieder München. Außerdem hören wir Philipp Duschinger, Sprecher von BMW Autobahn verhindern, der heute morgen am Marienplatz noch Stimmung machte gegen die heute dann doch gefällte Entscheidung des Stadtrats einem Planfeststellungsverfahren für den Autobahnzubringer durchs Hasenbergl zuzustimmen. Unser kleiner Blick ins Wetter ist heute geprägt von den Pushnachrichten die die WarnWetter-App des Deutschen Wetter Dienstes ausgibt. Eine gute Nachricht gibt es auch: Das Verbrenner-Aus bis 2035 soll kommen, auch wenn die EU-Mühlen da noch Sand ins Getriebe streuen können. Dazu gibts wieder aktuelle Veranstaltungstipps für Klimabewegte.

24. Teil Klima in Bewegung – 29.06.2022 – 19:06 Minuten