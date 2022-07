Wochenprogramm KW 25

Bei LORA läuft viel Programm, da wollen wir helfen einen Überblick zu behalten. Hier das Programm der letzten Woche. Das Programm der aktuellen Woche finden Sie immer unter:

04. Juli – 08. Juli 2022 (KW 25)

1. Montag im Monat, 04. Juli 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Radio Reggae – Diesmal mit Sena, FRINC, Etana und dem Staubsauger von Gentleman.

17.00 Uhr: En la linea

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell: Widerspruch ( Ein philosophisches Magazin für Gesellschaftskritik)

20.00 Uhr: International: DFG-VK (Deutsche Friedensgesellschaft)

21.00 Uhr: Bernameya kurdi – die kurdische Redaktion

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl – Heute gibt es unter anderem Klezmer-Music, wir widmen uns einem jungen Chansonier aus Belgien, hören etwas Fado und Flamenco und ein paar Worte über die diesjährige Jazzwoche in Burghausen. Mit dabei sind David Krakauer, Stomae, Misia, Simon Oslender, Lukas Kranzelbinder und einige mehr.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz

04.00 Uhr: Time for Jazz

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Geektalk – Voll mit Superhelden, Booten und Bayerischer Musik. Aber auch mit Robotern. Hört rein!

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Geektalk – Voll mit Superhelden, Booten und Bayerischer Musik. Aber auch mit Robotern. Hört rein!

10.00 Uhr: LORA Kultur mit Thilo – Am 1. Juli besuchen wir die Foto-Ausstellung „Olympia 72“ in der Staatsbibliothek und stellen Ihnen den genialen Sonderling Gustav Mesmer vor. Seine Erfindungen sind derzeit noch in der Villa Stuck zu sehen.

11.00 Uhr: Fördersendung-Wiederholung mit Alexandra – „Diakonia-Kaufhaus: Wie Langzeitarbeitslose auf dem zweiten Arbeitsmarkt in Lohn und Brot kommen“ aus der Sendereihe „Rettungsanker für hilfesuchende Münchner“

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Geektalk – Voll mit Superhelden, Booten und Bayerischer Musik. Aber auch mit Robotern. Hört rein!

14.00 Uhr: LORA Kultur mit Thilo – Am 1. Juli besuchen wir die Foto-Ausstellung „Olympia 72“ in der Staatsbibliothek und stellen Ihnen den genialen Sonderling Gustav Mesmer vor. Seine Erfindungen sind derzeit noch in der Villa Stuck zu sehen.

15.00 Uhr: Fördersendung-Wiederholung mit Alexandra – „Diakonia-Kaufhaus: Wie Langzeitarbeitslose auf dem zweiten Arbeitsmarkt in Lohn und Brot kommen“ aus der Sendereihe „Rettungsanker für hilfesuchende Münchner“

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

1. Dienstag im Monat, 05. Juli 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing

17.00 Uhr: Bund für Geistesfreiheit München – Ihr hört Auszüge aus der Veranstaltung kirchliches Arbeitsrecht – Reformieren oder Abschaffen? und wir sprechen über antijüdische Schmähplastiken an bayerischen Kirchen.

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat

20.00 Uhr: Eine Sendung der Freien Radios

21.00 Uhr: L’ora italiana

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Radio Reggae – Diesmal mit Sena, FRINC, Etana und dem Staubsauger von Gentleman.

02.00 Uhr: En la linea

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell: Widerspruch ( Ein philosophisches Magazin für Gesellschaftskritik)

05.00 Uhr: International: DFG-VK (Deutsche Friedensgesellschaft)

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

06:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Radio Reggae – Diesmal mit Sena, FRINC, Etana und dem Staubsauger von Gentleman.

09.00 Uhr: En la linea

10.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl – Heute gibt es unter anderem Klezmer-Music, wir widmen uns einem jungen Chansonier aus Belgien, hören etwas Fado und Flamenco und ein paar Worte über die diesjährige Jazzwoche in Burghausen. Mit dabei sind David Krakauer, Stomae, Misia, Simon Oslender, Lukas Kranzelbinder und einige mehr.

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell: Widerspruch ( Ein philosophisches Magazin für Gesellschaftskritik)

14.00 Uhr: International: DFG-VK (Deutsche Friedensgesellschaft)

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

15:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

1. Mittwoch im Monat, 06. Juli 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: In Brasilien unterwegs mit Biancka Miranda

17.00 Uhr: Soziale Welt/Bildung mit Beate – Keep on moving – Der Tanzkongress in Mainz

Impressionen, Gespräche, Musik, es geht auch um den Neustart nach der Pandemie, neue Möglichkeiten der Kooperationen zwischen etablierten Institutionen und der freien Szene im Tanz.

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Attac

20.00 Uhr: Fördersendung

21.00 Uhr: Gegensprechanlage mit Michael Wlardasch (LIVE)

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Swing

02.00 Uhr: Bund für Geistesfreiheit München – Ihr hört Auszüge aus der Veranstaltung kirchliches Arbeitsrecht – Reformieren oder Abschaffen? und wir sprechen über antijüdische Schmähplastiken an bayerischen Kirchen.

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat

05.00 Uhr: Eine Sendung der Freien Radios

06.00 Uhr: L’ora italiana

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing

09.00 Uhr: Bund für Geistesfreiheit München – Ihr hört Auszüge aus der Veranstaltung kirchliches Arbeitsrecht – Reformieren oder Abschaffen? und wir sprechen über antijüdische Schmähplastiken an bayerischen Kirchen.

10.00 Uhr: Non minus ultra

11.00 Uhr: Hillbilly

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat

14.00 Uhr: Eine Sendung der Freien Radios

15.00 Uhr: L’ora italiana

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

1. Donnerstag im Monat, 07. Juli 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner

17.00 Uhr: Das Filmgespräch – Diesmal mit „Elvis“, „Der beste Film aller Zeiten“, „Mein Name is Violeta“, „Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“, „The Princess“, „Wie im echten Leben“, „Thor – Love and Thunder“, „Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt“, „Corsage“, „Karlchen – Das große Geburtstagsabenteuer“, „Willkommen in Siegheilkirchen – Der Deix Film“, „Everything will change“ und „Meine Stunden mit Leo”.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Tierpolitik – „Medizinische Wissenschaft ohne Tierversuche“

20.00 Uhr: KNPC (Kompetenz Netzwerk für Coaching und Psychotherapie e.V.) Gesundheit – Die Wechseljahre, eine Zeit der Veränderung über die wir viel mehr wissen sollten als Frau. Und je früher, desto besser. Wie laufen sie ab, mit welchen Symptomen kommen sie einher und wie können wir uns helfen? Ein kleiner Überblick von und mit Dr. Gabriele Schricker vom KNCP e.V.

21.00 Uhr: Uferlos

22.00 Uhr: Infos und Musik aus Südamerika mit Rolando



DAB+

01.00 Uhr: In Brasilien unterwegs / Biancka Miranda

02.00 Uhr: Soziale Welt/Bildung mit Beate – Keep on moving – Der Tanzkongress in Mainz

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Attac

05.00 Uhr: Fördersendung

06.00 Uhr: Gegensprechanlage mit Michael Wlardasch

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: In Brasilien unterwegs / Biancka Miranda

09.00 Uhr: Soziale Welt/Bildung mit Beate – Keep on moving – Der Tanzkongress in Mainz

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Attac

14.00 Uhr: Fördersendung

15.00 Uhr: Gegensprechanlage mit Michael Wlardasch

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Freitag im Monat, 08. Juli 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: 0176 OI City

17.00 Uhr: Thema der Woche

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt (LIVE)

bei DAB+ geht es weiter