Nach Taxonomie-Entscheidung – EU betreibt jetzt selbst Greenwashing

Heute ist eine erste Entscheidung gefallen – die EU-Taxonomie sieht Gas und Atomenergie als nachhaltig an. Nun sprechen wir die ganze Zeit darüber, viele regen sich auf und fast alle, die nicht gerade Gas verkaufen, wie Putin, oder Atomkraft als die Energie der Zukunft ansehen, wie Macron, verurteilen diese Entscheidung. Aber bei Nachfragen zu dieser Taxonomie-Entscheidung ergehen wir uns dann häufig doch in Allgemeinplätze, dass beispielsweise Gas und Atomenergie doch nicht nachhaltig sein. Es ist wie so häufig bei EU-Gesetzen: Die Komplexität der Entscheidungen macht es uns schwer sie wirklich zu durchschauen. Bei LORA wollen wir allerdings diese Komplexität abbauen und haben deshalb mit dem Referenten für klimakompatible Finanzflüsse bei Germanwatch, Christoph Hoffmann, gesprochen und ihn erst einmal gebeten zu erklären, was denn eine nachhaltige Taxonomie im Idealfall ist.

Interview von Fabian Ekstedt mit Christoph Hoffmann – 06.07.2022 – 12:20 Minuten

Hier hören Sie die längere Version. Im Mittwochsmagazin hat leider nur ein kürzerer Beitrag von 9:12 Minuten Platz gefunden.