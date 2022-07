25. Teil Klima in Bewegung – Gletscher- und andere Klimakatastrophen, Creatives for Future, Plastic Free July

Im 25. Teil von Klima in Bewegung beschäftigt uns diesmal nicht nur das Extremwetter, das in China und Australien Überschwemmungen brachte, in Italien, Frankreich, Spanien und Portugal große Dürren auslöst und bei uns und in Österreich zu katastrophalen Unwettern führt. Diesmal müssen wir uns auch ein direkt auf den Klimawandel zurückzuführendes tödliches Unglück, den Gletschersturz an der Marmolata, ansprechen, das uns auf die Gefahr des Kipppunkts der tauenden Permafrostbodens verweist. Außerdem haben Forscher jetzt herausgefunden, dass die große Dürre in Teilen Portugals und Spaniens nicht einfach ein Extremwetterereignis ist, sondern das Azorenhoch sich aufgrund des menschengemachten Klimawandels immer weiter ausdehnt – die Folge ist weniger Niederschlag und die größte Dürre in dieser Region seit über 1.000 Jahren. Aber es gibt nicht nur negative Nachrichten. Stefan Bergmeier berichtet uns von den Creatives for Future, die Greenwashing bekämpfen und die Klimabewegung mit ihrem Können unterstützen. Auch der Palstic Free July ist keine schlechte Nachricht. Dazu sprachen wir mit Chrissi vom Unverpackt-Laden „Servus Resi“. Und natürlich gibt es wieder aktuelle Veranstaltungstipps für Klimabewegte.

25. Teil Klima in Bewegung – 06.07.2022 – 18:48 Minuten

Wer für die Creatives For Future als zukünftige Kultur- und Kreativ-Pilot*innen abstimmen möchte kann das noch bis Donnerstag hier tun: https://events.kultur-kreativpiloten.de/voting/?projekt_name=Creatives+for+Future

Weitere Infos zu den Creatives For Future gibt es hier: www.creativesforfuture.de