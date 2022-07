Die Armenische Redaktion vom 05.07.2022

In den vergangenen zwei Monaten hat unsere Kollegin Nora sehr viele Themen Vorschläge aus Erewan gehabt und schließlich zwei Interviews geführt. Mit wem? Können Sie im ersten Teil der Sendung erfahren.

Wir haben schon die Gelegenheit, in einer unseren Sendungen die deutsch-armenische Übersetzerwerkstatt vorzustellen. Diese Initiative empfängt jedes Jahr 10 Übersetzer*innen, die sich innerhalb von 4 Tagen aktiv austauschen und an Übersetzungsprojekten arbeiten. So wurden in den letzten Jahren mehrere Werke von armenischen Autoren ins deutsche und von deutschen Autoren ins armenische übersetzt. In einer online Reihe von Goethe-Zentrum Eriwan wurden manche davon vorgelesen. Diese Werke haben wir mit Erlaubnis der Leiterin des Goethe-Zentrum Eriwan Natia Mikeladse Bachsoliani in der heutigen Sendung vorgestellt.

Am 29 Juli in der Allerheiligen-Hofkirche München findet das Konzert von HOVER staatlicher Kammerchor Armenien statt. Das Konzert ist aus Anlass des 30 – jährige Bestehens der diplomatischen Beziehungen zwischen Armenien und Deutschland sowie des 30 – jährigen Bestehens des Choirs.

Programm: Komitas, Penederzki, Hindemith Sharafyan, Haladjan, Ostrzyga, Buchenberg, Pärt, Stambultsyan, Hovhannisyan, Schanderl..u .s.w.

Leitung von Sona Hovhannisyan und Narine Voskanyan, Klavier: Shahane Aghakaryan

Tickets können ab jetzt bei München Ticket oder Tonikale Musikerlebnis reserviert werden.