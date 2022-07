Wochenprogramm KW 26

Bei LORA läuft viel Programm, da wollen wir helfen einen Überblick zu behalten. Hier das Programm der letzten Woche. Das Programm der aktuellen Woche finden Sie immer unter:

11. Juli – 15. Juli 2022 (KW 26)

2. Montag im Monat, 11. Juli 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Rap und Bewegung

17.00 Uhr: LORA aus dem EWH

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell: Münchner Forum

20.00 Uhr: International: MAPC

21.00 Uhr: Bernameya kurdi – die kurdische Redaktion

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Exotus Weltmusik

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In live mit Bob

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In live mit Bob

05.00 Uhr: 0176 OI City

06.00 Uhr: Thema der Woche

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: 0176 OI City

09.00 Uhr: Thema der Woche

10.00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

11.00 Uhr: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Thema der Woche

14.00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

15.00 Uhr: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Dienstag im Monat, 12. Juli 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

17.00 Uhr: Arabische Redaktion

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat mit dem Portal Migration.

20.00 Uhr: Freie Radios – Sendungen und Beiträge der anderen Freien Radios

21.00 Uhr: Griechisches Haus

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Armensiche Musiksendung

23.00 Uhr: Fusion, oder so… Mit Jana Schmidt und Andreas Köhler.

DAB+

01.00 Uhr: Rap und Bewegung

02.00 Uhr: LORA aus dem EWH

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum Aktuell: Münchner Forum

05.00 Uhr: International: MAPC

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

06:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Rap und Bewegung

09.00 Uhr: LORA aus dem EWH

10.00 Uhr: Exotus Weltmusik

11.00 Uhr: Exotus Weltmusik

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum Aktuell: Münchner Forum

14.00 Uhr: International: MAPC

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

15:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Mittwoch im Monat, 13. Juli 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische Musik: Neue Klänge am „Vater Rhein“ und – der Neoliberatismus hat in Monheim Fuß gefasst, Beate

17.00 Uhr: Nachgefragt mit Kosima und Brigitte Obermeier

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Verdi-Frauen

20.00 Uhr: Stadt-Land-Radio – Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage mit Fritz Letsch zur Regional-Vermarktung bei Foodhub: Essen woher? Welche Qualität?

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Sendung daydream von Marc Zimmermann https://www.lunastrom.org . Neuerscheinungen aus der Shoegaze, Dreampop und Postpunk-Musikszene.

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

02.00 Uhr: Arabische Redaktion

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat mit dem Portal Migration.

05.00 Uhr: Freie Radios – Sendungen und Beiträge der anderen Freien Radios

06.00 Uhr: Griechisches Haus

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem mit der Sendung von Arabische Redaktion

10.00 Uhr: Armensiche Musiksendung

11.00 Uhr: Fusion, oder so… Mit Jana Schmidt und Andreas Köhler.

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat mit dem Portal Migration.

14.00 Uhr: Freie Radios – Sendungen und Beiträge der anderen Freien Radios

15.00 Uhr: Griechisches Haus

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Donnerstag im Monat, 14. Juli 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Mainly jazz, mostly women

17.00 Uhr: Bisher unbestimmt

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökoredakion

20.00 Uhr: Inforadio barrierefrei – Wiederh. Interview Vif-Vereinigung Integrationsförderung-Hr. Seidl

21.00 Uhr: Uferlos

22.00 Uhr: Aktuelles aus spanischprachiger Welt (Spanisch/Deutsch) mit Mariarosa Pellicer Palacín und dann Salsa mit Rafael Rubio



DAB+

01.00 Uhr: Zeitgenössische Musik: Neue Klänge am „Vater Rhein“ und – der Neoliberatismus hat in Monheim Fuß gefasst

02.00 Uhr: Nachgefragt mit Kosima und Brigitte Obermeier

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Verdi-Frauen

05.00 Uhr: Stadt-Land-Radio – Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage mit Fritz Letsch zur Regional-Vermarktung bei Foodhub: Essen woher? Welche Qualität?

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Zeitgenössische Musik: Neue Klänge am „Vater Rhein“ und – der Neoliberatismus hat in Monheim Fuß gefasst

09.00 Uhr: Nachgefragt mit Kosima und Brigitte Obermeier

10.00 Uhr: Sendung daydream von Marc Zimmermann https://www.lunastrom.org . Neuerscheinungen aus der Shoegaze, Dreampop und Postpunk-Musikszene.

11.00 Uhr: Sendung daydream von Marc Zimmermann https://www.lunastrom.org . Neuerscheinungen aus der Shoegaze, Dreampop und Postpunk-Musikszene.

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Verdi-Frauen

14.00 Uhr: Stadt-Land-Radio – Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage mit Fritz Letsch zur Regional-Vermarktung bei Foodhub: Essen woher? Welche Qualität?

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

3. Freitag im Monat, 15. Juli 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Geektalk – Wiederholung: Voll mit Superhelden, Booten und Bayerischer Musik. Aber auch mit Robotern. Hört rein!

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Kultur: Am 15. Juli stellen wir Ihnen bei LORA Kultur das Projekt des NS-Dokumentationszentrums in München mit dem Titel „Departure Neuaubing“ vor

20.00 Uhr: Nachtlektüre

bei DAB+ geht es weiter