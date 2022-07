Keep on Moving – der Tanzkongress in Mainz

Vom 16.6. bis zum 19.6. traf sich in Mainz die internationale Tanzszene zum Tanzkongress „Sharing Potentials“ hieß das Motto.

Als große Themen waren gesetzt:

– notwendige Veränderungen in den „alten“ Institutionen, um in der Gegenwart und zukünftig handlungsfähig zu bleiben.

– Zustandbeschreibungen und Forderungen der Akteur*innen der freien Szene, um die Arbeitsbedingungen der künstlerischen Praxis zu verbessern.

In dieser Sednung kommen zu Wort: Arthur und Renate von laborgras, Antje Velsinger, frei arbeitende Choreografin und Mutter zweier Kinder, Monica Guilette, die sich am Theater Freiburg mit Genderfragen künstlerisch auseinandersetzt und zwei Stimmen von jungen Künstler*innen, die ihr Erleben des Tanzkongresses schildern.

Sendung Soziale Welt – Bildung – vom 06.07.2022 – 58:00 Minuten