Radldemo auf dem Altstadtring – 3 Jahre nach dem Radentscheid

Die Home-Office-Zeit ist bei vielen vorbei, Corona grassiert immer noch, die Straßen sind voll, das Wetter ist gut. Eigentlich spricht alles dafür jetzt mit dem Radl zur Arbeit zu pendeln. Dass sich das viele in diesem Jahr gedacht haben, lässt sich leider hauptsächlich an einer Statistik ablesen: die der registrierten Radlunfälle in Bayern. Die sind nämlich im Zeitraum Januar bis Mai 2022 deutlich um 32,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Das hat letzte Woche zumindest das Innenministerium gemeldet. Solche Meldungen machen das Radfahren nicht gerade attraktiv. Es drängt sich der Verdacht auf, Radfahren wäre unsicher. Doch das will Katharina Horn vom Green City e.V. so nicht gelten lassen.

Interview von Fabian Ekstedt mit Katharina Horn – aufgezeichnet am 20.07.22 – 5:39 Minuten

Los geht’s um 10:00 Uhr mit Start am Odeonsplatz, ein Anschluss zur Demo ist gut möglich.

Ablauf der Radl-Demo am Samstag den 23.07.2022

Weitere Infos unter: www.radentscheidmuenchen.de