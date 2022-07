27. Teil Klima in Bewegung – Hitze, Kreuzfahrten, Munich For Future

Im 27. Teil von Klima in Bewegung hat es 28,7°C im Studio, 36°C im Schatten draußen und in die Sonne will eh niemand gehen. Wir berichten also mitten aus der Hitzewelle, die Europa im Griff hat. Über einen neuen Temperaturrekord in Deutschland, 40°C in Emsdetten in NRW, und die Lage in Großbritannien, wo die Hitze die Infrastruktur außer Betrieb setzt. Wer auf Urlaub auf hoher See hofft und eine Kreuzfahrt anplant, wird dagegen mit Smash Cruse Shits konfrontiert, die im Interview die ökologischen und sozialen Folgen der Kreuzfahrten anprangern, die sie mit ihren Körpern auch schon am auslaufen gehindert haben. Dann fassen wir die Munich for Future Demo vom 15.07.2022 zusammen, mit Redebeiträgen von Amrei von Fridays for Future, Sabine vom Bund für Umwelt und Naturschutz, Babara vom Bürgerbegehren „Grünflächen erhalten“ und, exklusiv im Internet, Helmut Paschlau vom Netzwerk saubere Energie für München.

Dazu gibt es wieder aktuelle Veranstaltungstipps für die kommenden 7 Tage.

27. Teil Klima in Bewegung – längere Netzversion der Sendung vom 20.07.2022 – 21:11 Minuten