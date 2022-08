Werkhaus e.V. – human Kreativgemeinschaft

Bald eine neue feste Sendung bei LORA München? In dieser Pilotsendung stellen sich Aktivist*innen des Werkhaus e.V. vor:

Das Werkhaus ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Neuhausen. Seit 1978 betreiben wir dort ein Stadtteilzentrum, ohne öffentliche Fördergelder, sondern mit Spenden und Mitarbeit unserer Vereinsmitglieder. In unserer Sendung erzählen alte sowie neue Mitglieder und Kurs- und ProjektleiterInnen aus ihrem Leben. Sie berichten von ihren Erfahrungen und Vorstellungen und natürlich aus der turbulenten Anfangszeit des Werkhauses. Welche Ideen und Vorstellungen zur gesellschaftlichen Entwicklung hatten und haben sie? Wie ist es ihnen ergangen? Welche Themen sind in der heutigen Zeit wichtig?

Pilotsendung des Werkhaus e.V. in München. Gema-frei mit Musikzitaten – Erstausstrahlung: 03.08.2022, 20 Uhr – 47:32 Minuten

Verantwortlich: Eleonore Daniel und Christian Roßmeißl.