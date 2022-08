Wie das klingt, wenn Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam ihre Umwelt erkunden und dabei kreative Werke erschaffen, die ihre ganz persönliche Weltsicht wiedergeben, hören Sie in dieser Sendung „Kunst und Inklusion“ der Fördersendereihe „Kunst für alle“.

Gemeinsam lauschen wir in ganz spezielle „Hörpfade“ rein. Das ist eigentlich ein Projekt des Bayerischen Volkshochschulverbandes, der Stiftung Zuhören und des BR. Doch in diesem Fall fand sich eine ganz besondere Gruppe zusammen: Studenten der Katholischen Stiftungshochschule in München und Bewohner des Lebenshilfewohnheims im Prinzenweg in Starnberg. Gemeinsam versuchten Sie ihre Lieblingsplätze am See akustisch einzufangen und in kleinen Interviews mehr über die Stadt zu erfahren, in der sie leben. Die fertigen Audiodateien luden sie dann auf der sogenannten „klingenden Landkarte“ hoch – einer digitalen Landkarte Bayerns, auf der alle Hörpfade gesammelt werden.

Die Moderatorin Vivien Rathjen sprach mit Annette Hessler (vhs Mediencoach und freie Journalistin) und Sebastian Zarusky (Einrichtungsleiter der Offenen Hilfe Starnberg) über die Entstehung ihrer Hörpfade.

Wer mehr über die kreativen Projekte erfahren möchte, schaut sich gerne folgende Links an:

Klingende Landkarte – https://www.klingende-landkarte.de/

Christine Loibl, Leiterin der vhs Starnberg – https://www.vhs-starnberger-see.de/

Prof. Dr. Annette Eberle, KSH München, Campus Benediktbeuern, Zentrum Natur Kunst Medien – https://www.ksh-muenchen.de/hochschule/campus-benediktbeuern/einrichtungen-benediktbeuern/zentrum-natur-kunst-medien/

Sebastian Zarusky, Offene Hilfen der Lebenshilfe Starnberg – https://www.lebenshilfe-starnberg.de/kinder-jugendliche/offene-hilfen/

Dr. Alexandra Hessler, Content Kaufhaus – https://content-kaufhaus.com/