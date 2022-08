33. Teil Klima in Bewegung – Mangfall fällt trocken, Netzwerk Klimajournalismus, Klima in geplanter Verfassung Chiles, Luft aus SUVs gelassen, Fußballspiel gestört

Im 33. Teil ist Klima in Bewegung wieder randvoll. Im Extremwetterblock befassen wir uns mit der Dürre. Nahe München ist die Mangfall auf 2-3 km für mehrere Stunden trocken gefallen und der ARD Thementag #unserwasser zeigt, dass das kein Einzelfall ist. In Pakistan betreffen Überschwemmungen mittlerweile jede*n 7. Einwohner*in und knapp ein Drittel des Landes steht wohl unter Wasser, über 1100 Menschen haben in dem Extremwetter ihr Leben verloren, das der UN-Generalsekretär einen „Monsum auf Steroiden“ nennt. In China trocknet die „Niere“ des Landes aus, wie der Poyang, der größte Süßwassersee der Volksrepublik auch genannt wird. Zugleich ist in der von Hitze und Dürre geplagten Region Sichuan mittlerweile der Regen eingetroffen, vor dem aber auch gleich wieder gewarnt werden muss. Ob das mit der Bombadierung der Wolken geklappt hat, lässt sich nicht sagen, denn dafür bräuchte es Pressefreiheit und freie Berichterstattung. Wie in Deutschland der Blick auf die Klimaberichterstattung besser werden kann, das wollten wir von Katharina Mau vom Netzwerk Klimajournalismus wissen. In unserem Nachrichtenblock blicken wir kurz nach Chile, wo in der Verfassung über die am 04.09.2022 abgestimmt wird, der Klimanotstand adressiert wird. Außerdem besprechen wir „keine heiße Luft beim Klima“, die Aktion gegen SUV-Reifen-Inflation, bei der von Unbekannten in der Nacht auf Dienstag die Luft aus 50 SUVs in München gelassen wurde. Nach unseren Veranstaltungstipps hören wir dann noch von Lina, die mit der letzten Generation am Samstag das Top-Spiel Bayern gegen Gladbach gestört hat.

33. Teil – Klima in Bewegung – 31.08.2022 – 22:51 Minuten

