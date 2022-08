Wo bewegt sich was in München? Wir besuchten einen Skatepark in Giesing, ein Fitnesstraining im Aubinger Ostpark, einen Abenteuerspielplatz in Neuhausen, einen Lauftreff in Gern und eine Qi Gong-Session auf dem Marienplatz. Außerdem meldet sich wieder Xaver Stich mit seiner Kolumne zu Wort.

https://www.freie-radios.net/mp3/20220831-bewegteslern-117247.mp3 Bewegtes Lernen. Sendung vom 31.08.2022. Länge: 42:44 min.

Redaktion: Bernd Heckmair

Sprecherin: Ingrid Scheffler

