Vernissage in der Gagalerie

Am 29. August wurde die Ausstellung der Berliner Malerin Tina Tabatabai in der Gagalerie eröffnet. Die wohl kleinste Galerie in München betreibt der Künstler, Musiker und Kabarettist Ecco Meinecke im Dreimühlenviertel.

Tina Tabatabai machte zunächst Karriere als studierte Mode-Designerin, jobbte nebenher als Türsteherin und Barkeeperin in Berliner Clubs. Ein anschließender Trip mit dem LKW durch die Sahara hinterließ prägende Eindrücke.

Zurück arbeitete sie in Berlin bis zur Geburt ihrer Kinder als Grafikerin, Cartoonistin und Kostümassistentin für die Berliner Filmhochschule. Als Künstlerin spezialisierte sie sich auf Porträtmalerei, ihre neuen Werke sind abstrakte pure emotionale Statements!

Wir fragten die Künstlerin, wie es zu diesem Wechsel des Stils kam.

Interview von Martina Helbing mit Tina Tabatabai und Ecco Meinecke – 31.08.2022 – 8:11 Minuten

Die GaGalerie von Ecco Meinecke ist eine kleine Gallerie im Dreimühlenviertel. Er betreibt sie seit vielen Jahren. Dort entstehen auch seine Kabarett Stücke, Musik Produktionen werden dort aufgenommen und vieles mehr. Ein sehr kreativer Ort. Und nun ist die Ausstellung der Berliner Malerin Tina Tabatabai in der Gagalerie in der Reifenstuhlstraße zu sehen. Für die Münchner Ausstellung hat die Künstlerin extra in den letzten zwei Wochen ein Bild gemalt. Die LORA Kollegin durfte bei der Premiere dabei sein. Das Bild wurde ausgepackt und das erste mal anderen Menschen gezeigt.

Bildvorstellung von Tina Tabatabai durch Martina Helbing – 31.08.2022 – 5:22 Minuten

Die Bilder von Tina Tabatabai sind eine emotionale Wucht!

„Einfach Loslassen! Die wahre Seele zeigen, die eigenen Gefühle müssen raus! Das Innere nach Außen kehren – spontan, ehrlich, ohne nachzudenken.“ Das sind ihre Worte. Die Bilder können noch bis zum 11. September in der Gagalerie in der Reifenstuelstr. 14 im Münchner Dreimühlenviertel angeschaut werden. Für die Anmeldung richten Sie sich bitte an Ecco Meinecke unter eccoland@gmx.de