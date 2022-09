Lindners Renten-Blase: Des Finanzministers fröhlich dargebrachtes Aktiensparplanmärchen

Das globalisierungskritische Netzwerk Attac hat eine Petition gestartet, die von zahlreichen, namhaften ErstunterzeichnerInnen unterstützt wird. Überschrift: Nein zur Aktienrente. Ziel ist die Verhinderung der Pläne von Finanzminister Lindner, die gesetzlichen Beiträge der Versicherten und der ArbeitgeberInnen künftig an der Börse mehren zu wollen, um Beitragserhöhungen oder die Rente mit 70 in Folge des Renteneinstiegs der geburtenstarken Jahrgänge mit Hilfe von Börsengewinnen kompensieren zu können.

An Warnungen vor dem Eingehen derartiger Risiken mangelt es nicht.

Über die Kritik von Attac an Lindners Plänen sprachen wir mit dem Attac-Finanzexperten Alfred Eibl. Nun, hätte man seine Idee schon während der vergangenen 20 oder 50 Jahre umgesetzt, wäre ein fetter Gewinn herausgekommen. Also ist das doch eine gute, moderne Idee, oder?

Interview von Andrasch Neunert mit Alfred Eibl – 09.09.2022 – 14:03 Minuten