„Spaziergang durch das Klinikviertel“ mit Stattreisen München e.V.

Kennen Sie das Münchner Klinikviertel? Klar, die meisten wissen, wo es liegt, und dass es eines der Viertel im Stadtbezirk-Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt ist. Aber kennen Sie die Geschichte und die Entwicklung des Viertels? Beim einem „Spaziergang durchs Klinikviertel“ von Stattreisen München e.V. erfährt man mehr.

Das Klinikviertel hat eine spannende Geschichte, es ist eine Geschichte der Medizin und der Heilkunst – angefangen von der ersten Gebärstube über Scharfrichter und Bader bis zur heutigen High-Tech-Medizin. Diana Hipp von Stattreisen München bietet regelmäßig Führungen durch das Klinikviertel an. Bevor sie im Interview mehr darüber erzählt, schildert sie, was alles zum Klinikviertel gehört und wie man es eingrenzen kann. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil es auch ein paar Fransen gibt.

–

Der nächste „Spaziergang durchs Klinikviertel ist am Samstag, 15. Oktober, um 14 Uhr. Treffpunkt ist vor der Isarklinik, Sonnenstraße 24-26. Die Führung dauert 1,5 Stunden. Mehr Info unter www.stattreisen-muenchen.de

–