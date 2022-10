Gibt es in München eine Balkan Community?

In München leben ca. 200.000 Menschen, die aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen. Wie leben sie und gibt es etwas, was sie alle verbindet?

Ja, verbindende Elemente der Community gibt es, meint der promivierte Politikwissenschaftler Neven Klepo. Viele gehen gerne in die Cafés wie Happy Fildzan, in die Restaurants wie Moosacher Paradies, Pita essen in Tepsija am Ostbahnhof oder eine Portion Cevapcici in der Cevapcinica 10 in Thalkirchen.

Asmir Sabic-Chasbo vom BalkanNet e.V., eines Forums für Kultur und Wissenschaft aus Südosteuropa sagt, dass es eine Balkan Community in der Stadt gibt, auch wenn sie nicht direkt sichtbar oder geballt ist. Viele verschiedenen Vereine und Initiativen mit einem Balkan Vorzeichen versuchen sich in München zu etablieren, bisher mit wenig Erfolg. Einzige Ausnahme ist das Festival Balkantage, das seit 16 Jahren eine kulturelle Brücke zwischen den Menschen aus dem Balkanraum und der Stadtgesellschaft baut. In den letzten Jahren sind viele Folkloregruppe aus dem Ländern des Balkan entstanden, die die Tänze, Musik und Tradition der Herkunftsländer pflegen. Rund um sie versammeln sich eine ganze Menge junger Leute, aber die Bemühungen, sich in die Kulturlandschaft der Stadt zu integrieren und an einer aktiven kulturellen Bildung teilzunehmen sind nicht bemerkbar.

In unserer Sendung am Dienstag, 11.10.2022, um 19 Uhr versuchen wir die Balkan Community neu zu entdecken und einige Impulse zu geben, damit diese Vielfalt von Kulturen und Traditionen und die Kraft der jungen Menschen mehr zur kulturellen Bereicherung der Stadt beitragen können.

Wiederholt wird diese Sendung im Livestream und auf DAB+ am darauffolgenden Mittwoch um 04:00 und um 13:00 Uhr. Sobald die Sendung on air war, wird sie hier zum Nachhören für eine Woche bereit gestellt.