39. Teil Klima in Bewegung – Warnung vor Hitzewellen durch Rotes Kreuz und UN, weiter Weg bis München 2035 klimaneutral wird

Im Teil 39 widmen wir uns dem Mitschnitt einer politischen Podiumsdiskussion im Rahmen des Klimaherbsts. Die Stadträt:innen Mona Fuchs (Die Grünen-Rosa Liste), Sebastian Schall (CSU), Dr. Julia Schmitt-Thiel (SPD/Volt), Marie Burneleit (DIE LINKE/Die PARTEI) waren geladen um sich den Fragen aus der klimabewegten Zivilgesellschaft stellen. Dr. Helmut Paschlau vom Netzwerk Saubere Energie München fasst die Fakten und Prognosen rund um das Ziel der Landeshauptstadt bis 2035 klimaneutral zu sein zusammen. Sonja Ziegler von FFF fragt die Ausreden ab, warum es nicht schneller geht. Außerdem hören wir heute keinen Extremwetter-Block, sondern eine Extremwetter-Warnung: In einem Bericht des UN-Nothilfebüros (OCHA) und der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC) wird vor den immer häufiger werdenden Hitzewellen gewarnt. Extreme Hitzeperioden, die früher ohne menschengemachte Klimaerwärmung einmal alle 50 Jahre aufgetreten seien, seien heute fünfmal so wahrscheinlich. Dazu gibt es Veranstaltungstipps von den Parents for Future für die nächste Woche.

39. Teil Klima in Bewegung – 12.10.2022 – 18:31 Minuten