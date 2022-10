Eintritt Frei: Das Musikfestival Digitalanalog 2022 im Muffatwerk

Sein wir mal ehrlich. München kann man sich so gut wie nicht leisten. Und wer selbst von Kunst und so lebt kann meist nur auf illegalen Veranstaltungen an der Isar mitfeiern, weil sonst schon an der Tür klar wird: Also ein Bier kann ich mir nach dem Eintritt aber nicht mehr leisten.

So oder so ähnlich dachten es sich auch die Gründer des ehrenamtlichen Vereins Digitalanalog e.V., als sie vor über zwanzig Jahren ihr erstes Festival im Einstein Kulturzentrum planten. Gedacht als Treffpunkt für die Kulturszene der Stadt wurde die Messlatte schon damals hoch gelegt: u.a. mit Richard Bartz, Zombie Nation und Ernst Horn auf dem Programm. Heute ist das Festival selbst Kult – und das immer noch bei freiem Eintritt!

Danach ging es über Stationen im Haus der Kunst in den Gasteig, wo das Festival über fünfzehn Jahre ein festes Zuhause gefunden hatte. Aktuell ist allerdings unklar, was mit dem Kulturzentrum am Rosi geschehen wird. Und so ist das Digitalanalog Festival dieses Jahr ins Muffatwerk rechts der Isar gezogen. Immer noch unweit der S-Bahn Station Rosenheimer Platz.

Dieses Jahr werden am 14. und 15. Oktober zwei sich gegenüberliegende Bühnen die Muffathalle abwechselnd zum Beben bringen. Sowas gab es da noch nie, mal sehen was nach Murphy’s Law da alles schief gehen wird. Und Liebhaber der Szene finden nebenan im Muffatcafé ausgewählte Electronicas und das junge Blut der Stadt auf der Bühne im Amperé. Überhaupt stehen in diesem Jahr fast ausschließlich Künstler aus der Isarmetropole selbst auf den DigitalAnalog Bühnen. Und Internationales Programm wird es natürlich auch wieder geben.

WhaZho wird dieses Jahr auf dem Digitalanalog Festival im Muffatwerk spielen.

Dabei spielt Audio- und Videokunst eine tragende Rolle. Genregrenzen werden bewusst überschritten, um dem Experiment Raum zu geben. Dafür hat der Verein dieses Jahr zwei Ateliers vorbereitet, in welchen die Gäste dazu eingeladen sind, sich an den Synthesizern von Alex4 (Schneiders Büro) und Arturia auszuprobieren. Da die Ateliers im Vergleich zu den Veranstaltungshallen recht klein sind, bitten wir euch für die Workshops am besten noch vor dem Festival ein kostenloses Online-Ticket zu buchen.

Schneiders Büro ist eine Synthesizer-Station zum ausprobieren.

12.000 Gäste werden wie jedes Jahr erwartet. Und ihr und eure Freunde und Bekannte könnt mit dabei sein. Am Freitag den 14. und Samstag den 15.10.22 ab 20:00 Uhr (Einlass ist 19:30 Uhr)

Muffatwerk – All Areas – Eintritt Frei!

Lineup 14. / 15. Oktober 2022

Digitalanalog Timetable 2022

Digitalanalog Programmheft 2022

Skratchwork

Wait of the World

www.waitoftheworld.de

Kinda Joke

FORCODER

https://www.forcoder.de

WhåZho

www.whazho.de http://media.whazho.de/

Kurt Ader

Siegfried Kärcher feat. LaMusica

Schallmodul

Der Mann mit der Maschine

Loowfizz

Wellenvorm

https://www.wellenvorm.de/

Moogulator

Anatol Locker

Malva

Kidsø

TYDES

David Gramberg

https://www.davidgramberg.com/

The Unduster

Fleming Fenix

Barska and the Factory

https://barskaandthefactory.com/

Color Comic

SEDA

Melli Zech

Another Vision

Moonshaped

Schott, Alicea & Rainer Wahnsinn

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ist Schirmherr des Digitalanalog Festivals.

Digitalanalog Timetable 2022

Digitalanalog Programmheft 2022

www.digitalanalog.org

www.muffatwerk.de