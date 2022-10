Ein offenes Ohr für jeden bei Probleme hat „REDEZEIT FÜR DICH“

Am Welttag der seelischen Gesundheit startet auch die Aktionswoche des Bündnisses Seelische Gesundheit“ mit dem Motto „Reden hebt die Stimmung – Seelisch gesund in unserer Gesellschaft“. Passend dazu hat sich unsere Redakteurin Anita Härle mit dem Mitbegründer der Initiative „REDEZEIT FÜR DICH“ Florian Schleinig unterhalten. Bei dieser Initiative darf sich jeder melden, egal was ihm gerade auf dem Herzen liegt.

Beitrag von Anita Härle, Moderation Ann-Michèle Woelbert – Erstausstrahlung bei Radio LORA am 10.10.2022 – 08:04min



Für telefonische Akut-Hilfe bei seelischen Krisen für Sie oder in Ihrem Umfeld hilft auch der Krisendienst Bayern, Infos hierzu gibt es auf www.krisendienste.bayern. Denn Reden hilft.