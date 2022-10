Drastischer Anstieg von Drogentoten in München

Allein im laufenden Jahr sind in München bereits 55 Menschen an Drogenkonsum verstorben. Letztes Jahr waren es nur 31 und auch 2019 waren es mit 36 nur unwesentlich mehr. Das ist ein sehr erstaunlicher Anstieg an Drogentoten, der auch nur die bayrische Landeshauptstadt betrifft. Im Rest von Bayern sind die Opferzahlen wenn überhaupt nur unwesentlich gestiegen. Woran das liegen kann und was der Freistaat Bayern und die Landeshauptstadt München tun kann und sollte um weitere Opfer zu vermeiden, das haben wir Vanessa Cramer von Kontaktladen „limit“ der Condrobs München gefragt.

Interview von Clemens Strottner mit Vanessa Cramer – 13.10.2022 – 12:01 Minuten