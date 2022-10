Seit Anfang des Jahres befinden sich Ver.di Bayern und der Bayrische Journalistenverband in Tarifverhandlungen mit dem Bayrischen Rundfunk. Da es in den Verhandlungen nur wenig voran ging, kam es nun am 13. Oktober zu einem ersten Warnstreik. Die Mitarbeitenden fühlen sich schlecht bezahlt und teilweise zu wenig wertgeschätzt. Qualitätsjournalismus hat seinen Preis. LORA München hat sich auf der Kundgebung umgehört und O-Töne von beiden Seiten der Tarifverhandlungen gesammelt.

Stimmencollage von Clemens-Strottner – 13.10.2022 – 14:09 Minuten