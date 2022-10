Teil 41 Klima in Bewegung – #ScientistRebellion bei Aktionswochen in München, #Unibesetzung für Klimagerechtigkeit, #EichiBleibt in Ulm

Im 41. Teil sind Ramona und Fabian wieder an den Mikrophonen und haben mit Dr. Alexander Grevel einen Wissenschaftler vor Ort, der direkt von einer Aktion am Odeonsplatz kommt. Er berichtet uns von den Aktionstagen die eine Allianz von Debt for Climate, Letzte Generation und eben Scientist Rebellion gerade in München durchführt, in deren Zuge auch schon die BlackRock Zentrale in München besetzt wurde. Außerdem sprechen wir mit Laura von den Students for Future München über die Unibesetzungen die gerade in Leipzig, Freiburg und Göttingen den zivilen Ungehorsam gegen die Klimakrise in die Hochschulen holen. Von der Ulmer Eichenwald-Besetzung ander Uniklinik hören wir Hintergründe und aktuelle Pläne von den Aktivist*innen Charlie und Samuel. In unserem Extremwetterblock geht es um einen Tornado in Frankreich sowie um Überschwemmungen in Bangladesch und Spanien. Dazu gibt es wieder Veranstaltungshinweise von den Parents for Future.

Teil 41 Klima in Bewegung – 26.10.2022 – 21:01 Minuten

Links:

Eichi bleibt: https://www.ulmer-uniwald-bleibt.de/

Scientist Rebellion: https://scientistrebellion.com/ als Teil von: https://www.unite-against-climate-failur…

Students for Future München: https://studentsforfuture-muc.de