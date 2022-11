1. Montag im Monat, 07. November 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae Radio

17.00 Uhr: En la linea

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum: Widerspruch

20.00 Uhr: DFG-VK

21.00 Uhr: Bernameya kurdi – die kurdische Redaktion

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORAs Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl. – Es gibt viel Musik aus Finnland, aber auch aus Österreich und dem Mittelmeerraum. Mit dabei sind Gankino Circus, ENKEL, Okra Playground, Sterzinger V, HaydeTanz und einige mehr.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz mit Martin Seeliger

04.00 Uhr: Time for Jazz mit Martin Seeliger

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Geektalk – In dieser Ausgabe haben wir viel Video-Inhalt. Serienvergleiche, lahme Krimis, Star Wars Fan Fiction. Aber wir lästern auch über Apple. Hört rein!

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Geektalk – In dieser Ausgabe haben wir viel Video-Inhalt. Serienvergleiche, lahme Krimis, Star Wars Fan Fiction. Aber wir lästern auch über Apple. Hört rein!

10.00 Uhr: LORA Kultur mit Thilo – LORA Kultur am 4. November geht mit Ihnen in folgende Ausstellungen: JR Chronicles, zu sehen in der Kunsthalle München, Mix&Match, zu sehen in der Pinakothek der Moderne und wir besuchen die aktuellen Einzelausstellungen der noch lebenden Künstler Barbara Kasten und Imi Knoebel in der Sammlung Goetz

11.00 Uhr: H wie Hörspiel mit Alexandra – Diesmal mit dem Hörspiel „Nach Hause fliehen – Tränen, Flüsse, Meer“ von Diana Rojas-Feile. Ein Schweizer Hörspiel-Projekt mit 40 Schülerinnen und Schülern, die sich auf einer fiktiven zwölftägigen Odyssee mit dem Thema „Flucht und Migration“ auseinandersetzen.

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Geektalk – In dieser Ausgabe haben wir viel Video-Inhalt. Serienvergleiche, lahme Krimis, Star Wars Fan Fiction. Aber wir lästern auch über Apple. Hört rein!

14.00 Uhr: LORA Kultur mit Thilo – LORA Kultur am 4. November geht mit Ihnen in folgende Ausstellungen: JR Chronicles, zu sehen in der Kunsthalle München, Mix&Match, zu sehen in der Pinakothek der Moderne und wir besuchen die aktuellen Einzelausstellungen der noch lebenden Künstler Barbara Kasten und Imi Knoebel in der Sammlung Goetz

15.00 Uhr: H wie Hörspiel mit Alexandra – Diesmal mit dem Hörspiel „Nach Hause fliehen – Tränen, Flüsse, Meer“ von Diana Rojas-Feile. Ein Schweizer Hörspiel-Projekt mit 40 Schülerinnen und Schülern, die sich auf einer fiktiven zwölftägigen Odyssee mit dem Thema „Flucht und Migration“ auseinandersetzen.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Dienstag im Monat, 08. November 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

17.00 Uhr: Arabische Redaktion – Die Themen: Menschenrechte in Katar, das gespannte Verhältnis zwischen Tunesien und Marokko sowie ein Ausschnitt des Vortrags von Muriel Asseburg über die an-Nakba.

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat mit Portal Migration (LIVE)

20.00 Uhr: Eine Sendung der Freien Radios

21.00 Uhr: Griechischee Redaktion (LIVE)

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Armenische Musiksendung

23.00 Uhr: Fusion, oder so… Mit Jana Schmidt und Andreas Köhler.

DAB+

01.00 Uhr: Reggae Radio

02.00 Uhr: En la linea

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum: Widerspruch

05.00 Uhr: DFG-VK

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

06:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORAs Südosteuropa-Redaktion

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggae Radio

09.00 Uhr: En la linea

10.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl. – Es gibt viel Musik aus Finnland, aber auch aus Österreich und dem Mittelmeerraum. Mit dabei sind Gankino Circus, ENKEL, Okra Playground, Sterzinger V, HaydeTanz und einige mehr.

11.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl. – Es gibt viel Musik aus Finnland, aber auch aus Österreich und dem Mittelmeerraum. Mit dabei sind Gankino Circus, ENKEL, Okra Playground, Sterzinger V, HaydeTanz und einige mehr.

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum: Widerspruch

14.00 Uhr: DFG-VK

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

15:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORAs Südosteuropa-Redaktion

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Mittwoch im Monat, 09. November 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische Musik mit Beate – Soundscape of Tunisia

17.00 Uhr: Nachgefragt mit Kosima Graf (LIVE)

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: ver.di Frauen (LIVE) – „Gleichberechtigung schützt vor Gewalt!“ Das ist das diesjährige Motto der Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen. Wir hören dazu die Stellungnahme der Münchner Gleichstellungsstelle. Organisationen die die zur Demo aufrufen: Wer macht mit, welche Themen sind aktuell. Und Monika Ludwig berichtet über die Kampagne „Gemeinsam stark – Gewaltprävention im Handel“. Es geht um Gewalt an Verkäuferinnen. Und wir haben viele Termine für Euch rund ums Thema.

20.00 Uhr: Stadt-Land-Radio (LIVE) – Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage (LIVE) (Anrufersendung von Radio LORA) – Rätinnen aus dem Plenum Revolution und Räterepublik 1918/19 in München im Gespräch mit Fritz Letsch

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Sendung daydream von Marc Zimmermann https://www.lunastrom.org – Neuerscheinungen aus der Shoegaze, Dreampop und Postpunk-Musikszene.

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

02.00 Uhr: Arabische Redaktion – Die Themen: Menschenrechte in Katar, das gespannte Verhältnis zwischen Tunesien und Marokko sowie ein Ausschnitt des Vortrags von Muriel Asseburg über die an-Nakba.

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat mit Portal Migration (LIVE)

05.00 Uhr: Eine Sendung der Freien Radios

06.00 Uhr: Griechischee Redaktion (LIVE)

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

09.00 Uhr: Arabische Redaktion – Die Themen: Menschenrechte in Katar, das gespannte Verhältnis zwischen Tunesien und Marokko sowie ein Ausschnitt des Vortrags von Muriel Asseburg über die an-Nakba.

10.00 Uhr: Armenische Musiksendung

11.00 Uhr: Fusion, oder so… Mit Jana Schmidt und Andreas Köhler.

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat mit Portal Migration (LIVE)

14.00 Uhr: Eine Sendung der Freien Radios

15.00 Uhr: Griechischee Redaktion (LIVE)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Donnerstag im Monat, 10. November 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner

17.00 Uhr: Nähe lernen mit Andrasch

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökoredaktion

20.00 Uhr: Inforadio barrierefrei – Inclusionstag, Interview O Utz Behind-beauftrag, – Vortrag E. Bösl Geschichte

21.00 Uhr: Uferlos

22.00 Uhr: CLUB LATINO – Zunächst Aktuelles aus spanischprachiger Welt (Spanisch/Deutsch) mit Mariarosa Pellicer Palacín, danach Salsa mit Rafael Rubio



DAB+

01.00 Uhr: Zeitgenössische Musik mit Beate – Soundscape of Tunisia

02.00 Uhr: Nachgefragt mit Kosima Graf (LIVE)

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: ver.di Frauen (LIVE) – „Gleichberechtigung schützt vor Gewalt!“ Das ist das diesjährige Motto der Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen. Wir hören dazu die Stellungnahme der Münchner Gleichstellungsstelle. Organisationen die die zur Demo aufrufen: Wer macht mit, welche Themen sind aktuell. Und Monika Ludwig berichtet über die Kampagne „Gemeinsam stark – Gewaltprävention im Handel“. Es geht um Gewalt an Verkäuferinnen. Und wir haben viele Termine für Euch rund ums Thema.

05.00 Uhr: Stadt-Land-Radio (LIVE) – Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage (Anrufersendung von Radio LORA) – Rätinnen aus dem Plenum Revolution und Räterepublik 1918/19 in München im Gespräch mit Fritz Letsch. Wiederholung

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Zeitgenössische Musik mit Beate – Soundscape of Tunisia

09.00 Uhr: Nachgefragt mit Kosima Graf (LIVE)

10.00 Uhr: Sendung daydream von Marc Zimmermann https://www.lunastrom.org – Neuerscheinungen aus der Shoegaze, Dreampop und Postpunk-Musikszene.

11.00 Uhr: Sendung daydream von Marc Zimmermann https://www.lunastrom.org – Neuerscheinungen aus der Shoegaze, Dreampop und Postpunk-Musikszene.

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: ver.di Frauen (LIVE) – „Gleichberechtigung schützt vor Gewalt!“ Das ist das diesjährige Motto der Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen. Wir hören dazu die Stellungnahme der Münchner Gleichstellungsstelle. Organisationen die die zur Demo aufrufen: Wer macht mit, welche Themen sind aktuell. Und Monika Ludwig berichtet über die Kampagne „Gemeinsam stark – Gewaltprävention im Handel“. Es geht um Gewalt an Verkäuferinnen. Und wir haben viele Termine für Euch rund ums Thema.

14.00 Uhr: Stadt-Land-Radio (LIVE) – Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage (Anrufersendung von Radio LORA) – Rätinnen aus dem Plenum Revolution und Räterepublik 1918/19 in München im Gespräch mit Fritz Letsch. (Wiederholung)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Freitag im Monat, 11. November 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: 0176 OI City

17.00 Uhr: Themensendung

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

bei DAB+ geht es weiter