43. Teil Klima in Bewegung – Guterres Wutrede zum COP27, Repression gegen Klimaaktivisten, #UniBesetzung in Regensburg, Bürgermeister für Energiewende

Nach 43 Teilen ist mittlerweile wirklich Bewegung drin. In dieser Woche ist die Klimapolitik in aller Munde. Die Conference of Parties 27, also die UN-Klimakonferenz, tagt gerade in Scharm el Scheich und wir hören einen längeren und von uns übersetzten Teil der Rede von UN Generalsekretär Antonio Guterres. Er macht auf der COP27 noch einmal deutlich worum es geht. Vielen ist das auch in Bayern bewusst, deshalb ist auch die Klimagerechtigkeitsbewegung hier im Aufwind. Wir hören vom Studenten Loras von der Unibesetzung in Regensburg, die sich der Aktionsgruppe EndFossil Occupy angeschlossen hat. Außerdem sprechen wir mit Lisa Pöttinger vom Antikapitalistischen Klimatreff München über die Repressionswelle, in deren Folge gerade in München Aktivist*innen für 30 Tage ohne Urteil in Haft genommen wurden, weil sie sich dem einfachen weiter so in den Weg stellten bzw. klebten. Passend dazu forderte am Dienstag Fridays for Future in einem offenen Brief Außenministerin Baerbock auf sich für die Freilassung des britisch-ägyptische Aktivisten und Autors Alaa Abd El-Fattah und anderer politischen Gefangenen einzusetzen. Und nach den aktuellen Veranstaltungshinweisen hören wir noch vom Unterföhringer Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer, der sich der für die Energiewende einsetzt, auch gegen den Widerstand des Münchner Stadtrats. Aufs Wetter blicken wir bei den ganzen Klimapolitischen Großwetterlagen heute nicht, dafür aber wie versprochen auf den Sturm der Entrüstung den Guterres über die Politiker*innen aus aller Welt hereinbrechen lies.

43. Teil Klima in Bewegung – 09.11.2023

