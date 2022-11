Was tun gegen „Fast Fashion“? – Tipps von Buchautor Frank Herrmann

Schluss mit der Wegwerfmode! Buchautor Frank Herrmann erläutert was Verbraucher*innen, was NGO’s, Politik und Unternehmen gegen die Fast Fashion-Industrie tun können.

Tragen Sie Fair Fashion – also fair produzierte und gehandelte Kleidung? Die meisten werden das vermutlich nicht tun – obwohl wir inzwischen alle wissen, dass unser T-Shirt oder unsere Turnschuhe der großen Mode- oder Sportartikelunternehmen mit aller höchster Wahrscheinlichkeit unter enormen Ressourcenverbrauch und Ausbeutung der Arbeiter*innen produziert werden. Aber das Angebot von Fair Fashion ist begrenzt und – das muss man dazu sagen, auch deutlich teurer.

Dazu kommt, dass laut einer Greenpeace-Umfrage vom 28. Juli dieses Jahres das Produktionsvolumen von kaum reparierbarer Billigkleidung der sog. Fast-Fashion-Industrie – von Unternehmen wie beispielsweise Zara, H&M oder Shein – von 2015-2022 jährlich um fast drei Prozent gestiegen ist.

Was also tun? Ultra Fast Fashion – Schluss mit der Wegwerfmode! So der Titel des Vortrags von Buchautor Frank Herrmann, den er kürzlich im Weltladen München hielt. Dort schilderte er, was Verbraucher*innen, was NGO’s, Politik und Unternehmen gegen die Fast Fashion-Industrie tun können.

Mehr zu Frank Herrmann finden Sie unter https://faireinkaufenaberwie.blogspot.com/

