Audiostadtführung: Durch den „Bauch von München – Ernährungswende in Sendling“

In dem Hörspaziergang der Künstlerin und Filmemacherin Ella von der Haide geht es um die Gestaltung eines regionalen, artgerechten, ressourcenschonenden und fairen Ernährungssystems.

Die Audiotour führt zu Orten, an denen Stadtpolitik, Gewerbe und Zivilgesellschaft ein ressourcenschonendes und faires Ernährungssystem gestalten. Dabei geht es durch den Münchner Stadtteil Sendling, der wegen der Großmarkthalle auch der „Bauch von München“ genannt wird. Präsentiert werden 20 ausgewählte Orte, an denen nachhaltige Ernährungsorte geschaffen worden sind. Die Teilnehmer*innen bekommen so Einblicke in das städtische Ernährungssystem und ein Gefühl dafür, was sich durch eine Ernährungswende im Alltag verändern könnte und nicht zu vergessen wie sie schmeckt. Aber hören Sie selbst.

Die Tour ist 2,8 Kilometer lang und dauert ca. 120 Minuten. Alle Informationen finden sie unter www.sendling-audiotour.de, dort gibt es auch einen Link zur Audioführung durch Giesing

