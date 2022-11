Interpellation der Landtags-Grünen zu psychischer Gesundheit – Wo hakt es (noch) in Bayern?

Psychische Erkrankungen gehören inzwischen in Deutschland zu den häufigsten Krankheitsbildern. Jedoch sind noch nicht so viele belastbare Daten, die Bayern betreffen, vorhanden. Die Landtags-Grünen haben aufgrund dessen vor 1 ½ Jahren zum Thema „Psychische Gesundheit“ eine Interpellation in den bayerischen Landtag eingereicht. Das ist an sich ein riesiger Fragenkatalog, der das Thema der psychischen Gesundheit behandelt.

Am Dienstag, den 08.11.2022 kam es nun zu einer Aussprache im bayerischen Landtag. Unsere Redakteurin Anita Härle hat dazu die Abgeordnete der Grünen, Kerstin Celina, interviewt. Frau Celina ist unter anderem Sprecherin für Sozialpolitik, Inklusion und psychische Gesundheit im Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie und hat die Interpellation miteingereicht.

Interpellation „Psychische Gesundheit“:

https://www1.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP18/Drucksachen/Basisdrucksachen/0000009500/18_24123_Interpellation.pdf

Beitrag von Anita Härle – Erstausstrahlung bei Radio LORA am 09.11.2022 – 12:59min